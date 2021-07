Governo de Goiás recebe 154.800 doses de vacina contra Covid-19

O Governo de Goiás recebeu, nesta terça-feira (27), 154.800 doses de vacinas contra Covid-19. A remessa enviada pelo Ministério da Saúde inclui 34.600 doses da AstraZeneca/Covax Facility, para aplicação de segunda dose, e 120.200 da Coronavac/Butantan, para primeira e segunda doses. Todas as doses já foram separadas e distribuídas para os municípios.

Do aeroporto de Goiânia, a carga foi encaminhada para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, para contagem. Na sequência, redistribuída para os municípios goianos. Com o novo carregamento, Goiás atinge a marca de 5.005.690 unidades recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

“Uma só dose não imuniza. A luta contra a Covid-19 é de todos”, afirmou, nesta terça-feira, o governador Ronaldo Caiado ao reforçar a importância de completar o esquema vacinal com a aplicação do reforço.

“Nós só conseguiremos superar a pandemia com a ajuda de todos”, acrescentou o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino. Ele reforçou que é importante que as pessoas fiquem atentas à data marcada para aplicação do reforço e voltem para tomar a segunda dose da vacina.

Na quarta-feira (28/7), mais dois lotes de vacina contra a Covid-19 chegam ao Estado de Goiás. A primeira remessa inclui 159.120 doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

No mesmo dia serão enviados pelo Ministério da Saúde 72.540 imunizantes da Comirnaty, fabricados pelo laboratório Pfizer. Somadas, as vacinas que chegam a Goiás nesta terça e quarta-feira totalizam 386.460 doses.

Campanha no Estado

Do total de imunizantes recebidos, até às 15h desta terça-feira (27/7), Goiás aplicou 2.921.533 primeiras doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Com o esquema vacinal completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram imunizadas 1.089.175 pessoas. Com os novos carregamentos, Goiás atinge a marca de 5.005.690 vacinas recebidas desde o início da campanha, em janeiro de 2021.