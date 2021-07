MABEL® lança promoção que oferece mais de R$ 5 mil por dia em prêmios

Com mais de 68 anos de história, MABEL® é líder no segmento de rosquinhas no Brasil e já conquistou os corações das famílias brasileiras. Presente no dia a dia de milhões de consumidores, a marca lança agora a promoção nacional “MABEL® na sua casa, dinheiro na sua mão” que sorteará dezenas de prêmios diários e um grande prêmio final.

Até dia 29 de agosto, MABEL® oferecerá aos participantes a chance de receberem prêmios instantâneos de até R$ 500,00* e um prêmio final de R$100.000,00**. Todos os produtos MABEL® participam da promoção e os amanteigados dobram as chances no sorteio final**.

Para participar é fácil. Basta comprar R$ 10 em produtos MABEL® e cadastrar sua nota fiscal no site https://www.mabel.com.br. O consumidor descobre se foi contemplado na hora da efetivação da sua participação podendo ganhar prêmios instantâneos de R$ 50, R$ 100, R$ 200 e até R$ 500 em créditos por meio da plataforma RecargaPay. Os valores podem ser utilizados em diversos formatos, como para recarga de celular e cartão de transporte, pagamento de contas e boletos ou até mesmo em vale-presente.

“MABEL® se dedica todos os dias para levar o sabor de casa para as pessoas, aonde quer que estejam. A promoção MABEL® na sua casa, dinheiro na sua mão é uma forma que encontramos para levar o gostinho de família para as mesas brasileiras e também colaborar com nossos consumidores em um momento desafiador como o que estamos passando”, afirma Bruno Macario, Gerente de Marketing de Biscoitos da PepsiCo no Brasil.

Promoção válida de 01/07/2021 a 29/08/2021. Para mais informações, consulta de regulamentos, condições de participação, premiações e certificados de autorização SECAP acesse www.mabel.com.br.

*Os prêmios da modalidade vale-brinde serão entregues em forma de crédito no aplicativo RecargaPay. **Os prêmios do sorteio serão entregues em certificado de ouro e, para essa modalidade, se aplicam as chances em dobro.