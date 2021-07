Passeio das Águas é apoiador oficial do Time Brasil no Japão e traz atividades inéditas para Goiânia

O shopping montou uma arena exclusiva com games ligados ao Time Brasil, além de uma projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do TikTok

Apoiador oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Passeio das Águas preparou diversas ações que incentivam a interação do público com o universo dos esportes de forma gratuita. O Arena Time Brasil conta com jogos de três modalidades olímpicas – o futebol, principal paixão nacional, além de surf e skate, esportes que estrearam nos Jogos do Japão.

Foi montado na área central do shopping uma estrutura com computadores e televisores, onde o público pode jogar os games ligados ao Time Brasil. Além disso, é possível acessar os jogos gratuitamente no site do empreendimento (passeiodasaguasshopping.com.br/arena-time-brasil/) e se divertir em qualquer dispositivo com acesso à internet – smartfones, computadores, notebooks, tablets.

Para participar é fácil, basta se cadastrar e jogar quantas vezes quiser. Os pontos conquistados são cumulativos e o ranking dos melhores jogadores será exibido no site do shopping. Também é possível escolher atletas fictícios entre os personagens disponíveis em cada modalidade ou até a mascote do Time Brasil, o Ginga. O game é indicado para todas as idades a partir dos 6 anos.

O cenário faz alusão à torcida brasileira e conta também com uma projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do TikTok. O ambiente é estruturado de forma a convidar o público a imitar as coreografias, registrar o momento e compartilhar nas redes sociais. Há ainda um painel para tirar fotos.

“Procuramos sempre trazer ações inéditas para Goiânia, promovendo uma experiência única para os nossos clientes. Além disso, o Arena Time Brasil possibilita uma aproximação do nosso público com o universo dos esportes. E acreditamos no poder do esporte como agente de transformação social”, destaca Rommel Sena, gerente de Marketing do Passeio das Águas.