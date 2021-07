Prazo para renovação do Programa Universitário do Bem termina no sábado

Os estudantes já contemplados pelo Programa Universitário do Bem (ProBem) que pretendem continuar com o benefício, no próximo semestre letivo, têm até sábado (31/07) para atualizar o cadastro, de acordo com os dados solicitados pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Atualmente, o ProBem atende a cerca de 6 mil universitários em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado. Com as 5 mil novas bolsas que serão disponibilizadas, o número total ultrapassará os 10 mil.

De acordo com a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, o ProBem tem o poder de transformar a realidade dos estudantes vulneráveis de Goiás.

“Para quem vem de uma família simples, chegar ao curso superior não é fácil, todos sabemos disso. Mais difícil ainda é se manter nos estudos, porque os custos são altos”, destaca. O ProBem é uma ferramenta poderosa nesse processo. Por isso, a renovação não deve ser deixada para segundo plano, para última hora”, frisa Gracinha.

Para continuar com a bolsa, o aluno precisa comprovar participação no Banco de Oportunidades ao longo dos últimos seis meses. O encaminhamento deve ser feito de forma eletrônica, por meio da Central de Informações do Bolsista (http://sistemas.ovg.org.br/bolsistas/).

Depois de acessar o site, os universitários devem clicar no banner do ProBem e seguir o passo a passo: atualizar os dados pessoais e do grupo familiar; enviar os documentos solicitados; responder à pesquisa e selecionar sua preferência de análise socioeconômica para o próximo semestre (2022/1), se pelo indicador multimensional, com os dados do CadÚnico, ou via análise tradicional de renda, realizada pela equipe do programa. Após essa etapa, basta emitir eletronicamente o termo de adesão.