Aparecida amplia a vacinação contra a Covid-19 para a população acima de 30 anos

Os moradores da cidade que estão na faixa etária dos 30 anos podem procurar os dois drives-thru sem agendamento prévio ou agendar a imunização em um dos seis postos fixos. Aplicação da 2ª dose também continua no drive-thru do Aparecida Shopping e nos seis postos fixos

Com a chegada de 7.688 novas doses de vacina contra a covid-19 destinadas à primeira aplicação, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia amplia novamente o público-alvo da campanha. Amanhã, quinta-feira, 29 de julho, a partir das 8h, começa a aplicação da primeira dose do imunizante para os moradores acima de 30 anos de idade e continuam sendo vacinados gestantes, puérperas, profissionais de saúde e da educação e pessoas com comorbidades ou deficiência que porventura ainda não foram imunizadas.

A vacinação é realizada, sem necessidade de agendamento, nos dois drive-thrus (da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no Setor Solar Central Park, e do Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança), e por agendamento em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na Central de Imunização.

A aplicação do imunizante ocorre mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades funcionam das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira e até às 17h aos sábados, e não exigem agendamento prévio.

Já aqueles que optam por receber o imunizante nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização precisam agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas para novos agendamentos são liberadas de segunda a sexta, após às 17h.