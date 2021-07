Em Goiás, 13 consórcios atendem 131 municípios com aterros sanitários

Por Mirella Abreu

Os consórcios públicos são uma forma de organização dos municípios que não têm, sozinhos, viabilidade técnica e econômica da prestação regionalizada dos serviços públicos, como a construção de aterros sanitários. Segun­do a Federação Goiana de Municípios (FGM), no Estado, existem 15 tipos de consórcios cadastrados, mas apenas 13 estão aptos para realizar esse tipo de projeto e implementação nos municípios goianos.

O Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, entre outras medidas, estende os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – PL n° 4162/19 – para que as cidades possam encerrar os lixões a céu aberto. O estado e municípios goianos estão buscando atender as demandas do novo marco do saneamento.

Em Goiás, mais de 100 municípios de diferentes regiões do Estado recebem assessoria e são atendidos pelo Governo de Goiás, por meio da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias) para agilizar as questões relacionadas às exigências da PNRS.

O governo entende que mais do que um problema de infraestrutura a ser resolvido pelas prefeituras, os lixões afetam o meio ambie­nte e trazem impasses para a saúde pública. O atendimento da Goiás Parcerias é realizado com repasse de informações técnicas e jurídicas aos consórcios formados por municípios goianos para a regularização e construção de aterros sanitários que atenderão prefeituras vizinhas de uma determinada região do estado.

Os prefeitos também têm recebido assessoria para formação de novos consórcios, uma vez que essas associações, conforme a PNRS, contribuem para a descentralização da prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos e também têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo governo federal, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 12.305/2010.

Entre as demandas dos consórcios goianos, de acordo com o acompanhamento da Goiás Parcerias, está a documentação correta dos municípios integrantes, a desapropriação de área para o aterro, dificuldade em avançar com licenças ambientais de acordo com as exigências estaduais e federais, falta de projeto para a construção, assim como meios para executar a obra.