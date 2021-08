Goiânia atinge a marca de 1 milhão de doses aplicadas contra Covid-19

Goiânia ultrapassou nesta segunda-feira (2/8) a marca de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Do total de vacinados, 684.714 são de pessoas que receberam a primeira dose, 300.162 de segunda dose e 24.740 de dose única, somando 1.009.616 doses. Na cidade, 58,57% dos goianienses maiores de 18 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina e 27,79% já foram totalmente imunizados. Para alcançar o número de mais de 1 milhão de vacinados, ontem, a capital goiana aplicou 6.419 doses em 24 pontos espalhados pela cidade.

“Hoje é um dia histórico!”. Assim reagiu o prefeito Rogério Cruz ao visitar na manhã desta terça-feira (3/8) a Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), que é um dos 26 pontos de vacinação contra a Covid-19 disponibilizados pela Prefeitura de Goiânia. No local, ele confirmou a marca alcançada pela capital goiana de 1 milhão de doses aplicadas e frisou a participação de todos envolvidos no processo de vacinação em Goiânia.

“Este é um esforço coletivo, que envolve servidores da saúde, da tecnologia, da comunicação e, de maneira especial, a atuação de voluntários como os estudantes da área da saúde, médicos dermatologistas, militares do Exército entre outros, além das diversas instituições que cedem seus espaços para a instalação de postos de vacinação”, reconheceu Rogério Cruz, ao afirmar que esse número vai continuar crescendo. “Assim vamos garantir a proteção para toda a população da nossa cidade. Parabéns a todos!”, agradeceu.

O processo de imunização da população de Goiânia está avançando conforme o recebimento dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde. “Chegamos a 1 milhão de doses aplicadas e isso mostra o compromisso da gestão municipal para com o cidadão goianiense”, comentou o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, ao pontuar a importância de as pessoas procurarem os pontos de vacinação para receber a dose de reforço contra a Covid-19. “Lembramos que a segunda dose é muito importante para garantir a imunização”, frisou.

Nesta terça-feira, a capital goiana está vacinando, com agendamento, o público sem comorbidades com idade a partir de 33 anos, atende também integrantes dos grupos prioritários, com idade a partir de 18 anos, como trabalhadores da saúde, educação, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. Além da aplicação de segunda dose em 12 pontos de vacinação. “Disponibilizamos esses pontos em diversos locais para facilitar o acesso da população à vacinação e não há necessidade de agendamento”, revelou Durval Pedroso.

Na Área I da PUC-GO, localizada no setor Leste Universitário, as equipes de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão aplicando primeira e segunda doses de imunizante contra Covid-19 e quem procurou o local para receber a primeira dose foi o Glauber Augusto. Ele contou que fez o agendamento pelo aplicativo e se surpreendeu com a organização. “Fiz o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e fui bem atendido, inclusive, no horário marcado”, elogiou o vacinado, ao comentar que o local está bem organizado e bem explicado para quem busca a primeira ou segunda doses na Área I da PUC.

Vacinação nesta terça-feira (3/8)

Primeira dose – pessoas a partir de 33 anos, por agendamento:

12 unidades de saúde (8h às 17h)

Área I da PUC Goiás (8h às 16h)

Primeira dose – grupos prioritários, por agendamento:

CSF Leste Universitário (8h às 17h)

Primeira e segunda doses – gestantes e puérperas, sem agendamento

Ciams Dr. Domingos Viggiano (8h às 17h)

Para informações detalhadas sobre locais, dias e horários de atendimento, acesse o link do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia.