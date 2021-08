Reitor da UEG toma posse

O Governo do Estado de Goiás realiza, nesta terça-feira (03/08), a solenidade de posse do novo reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Antonio Cruvinel Borges Neto. O evento será transmitido, ao vivo, pela UEG TV por meio deste Link.

Eleito em primeiro lugar nas eleições realizadas na Universidade em 24 de junho, com 36,07% dos votos da comunidade acadêmica, o professor Antonio Cruvinel foi escolhido pelo governador Ronaldo Caiado para assumir a Reitoria da UEG para um mandato de quatro anos. Participaram das eleições na Universidade, realizadas para a formação de lista tríplice, cinco candidatos.

Além do governador Ronaldo Caiado, participarão também da solenidade o titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima; o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Márcio César Pereira; a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli; e o presidente da Fapeg, Robson Domingos.

Durante a cerimônia também será realizada a posse dos cinco diretores dos Institutos Acadêmicos da UEG, escolhidos pela comunidade acadêmica nas últimas eleições.

Novo reitor

Antônio Cruvinel Borges Neto possui graduação em Telecomunicações com habilitação em Redes de Computadores pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; é Especialista em Gestão de TI pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; é Mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Goiás, com ênfase em desenvolvimento de sistemas agroindustriais. Ingressou na Instituição em 2010 como professor efetivo da UEG, onde também já exerceu as funções de diretor da Unidade Universitária de Trindade e de diretor do Instituto Acadêmico de Ciências Tecnológicas.