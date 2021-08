Caiado inaugura Estação de Tratamento de Água, em Anápolis 

O governador Ronaldo Caiado inaugurou a Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta, nesta terça-feira (03), em Anápolis. Também entregou outras melhorias no sistema de abastecimento, como interligação de poços artesianos, ampliação de adutoras e um centro de reservação de água. Nos últimos dois anos, os investimentos da Saneago no município para captação e provimento de água alcançam R$ 14,2 milhões. Já para a melhoria do sistema de esgoto são R$ 45,7 milhões.

O governador vistoriou as instalações da ETA, estrutura que recebeu R$ 3,5 milhões em recursos. “Estamos lutando para que Anápolis não venha sofrer o que sofreu durante mais de 20 anos, com a ausência completa do fornecimento de água, principalmente nas regiões mais altas do município”, pontuou. Para Caiado, após décadas de problemas na condução da companhia, o intuito é voltar a “servir a população”.

“A Saneago foi desviada totalmente do seu leito, nós estamos trazendo para seu leito normal”, salientou o governador. A obra, cujo projeto é pré-fabricado, foi executada em quatro meses, enquanto uma estrutura convencional demandaria um prazo superior a três anos para entrar em funcionamento. “É mais uma ação de urgência para atender à demanda da população anapolina”, reforçou Caiado. O modelo compacto contempla todos os componentes para garantir a segurança hídrica.

Com a entrada da unidade em operação, haverá o incremento de 150 litros de água por segundo ao sistema. Atualmente, a ETA Convencional do município produz 860 l/s de água. Quando somada a capacidade da nova unidade, portanto, o tratamento será ampliado para 1.010 l/s.

A oferta de água tratada é universalizada em Anápolis, com índice de 99,5% de cobertura e atendimento de mais de 386 mil pessoas. A implantação da ETA Compacta faz parte das ações realizadas para garantir a qualidade e a regularidade do serviço de fornecimento no município, inclusive no período de estiagem, e atende às novas portarias e legislações vigentes.

Para o presidente Saneago, Ricardo Soavinski, a companhia viabilizou, com prontidão, uma resposta para a intermitência na prestação de serviço que a população de Anápolis enfrentava. “Para parar com aquele problema de regularidade no abastecimento, precisava aumentar a produção de água de imediato. E dessa forma nós fizemos, construímos essa ETA em tempo recorde”, concluiu. “A população paga a tarifa e tem que ter o melhor serviço ao seu dispor”, defendeu.

Mais obras

Além da inauguração da obra da ETA, também foram entregues melhorias operacionais. Entre elas, a interligação de poços artesianos (de um total de 17 poços, seis estão em operação e mais cinco entrarão nesta estiagem); a ampliação de adutoras em 33 quilômetros para interligação dos poços; aumento da capacidade do Centro de Reservação Jardim América em 2.000 m³; e a duplicação de 3,6 quilômetros de adutora de integração, para ampliar em 200 l/s a capacidade de vazão de reforço do Sistema Piancó para o Daia.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, enalteceu o compromisso do Governo de Goiás para atender as demandas do município. “Mesmo em período de pandemia, a Saneago está cumprindo o cronograma de investimentos em Anápolis”, avaliou. Naves expressou a satisfação pela manutenção do contrato da Saneago em Anápolis. “Hoje é uma relação de respeito, porque o trabalho que o governo do senhor [Caiado] faz é impecável”, defendeu ao pontuar que a arrecadação da companhia é revertida em benfeitorias para o município.

Para a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, o trabalho de recuperação de nascentes e as políticas para o uso dos recursos hídricos realizado na bacia do Rio Piancó contribuem para consolidar o abastecimento em Anápolis. “Trabalhamos com resultados para garantir que a população goiana e de Anápolis sejam adequadamente abastecidas, preservando a qualidade de vida e a produção das atividades econômicas”, destacou.

Investimentos

A companhia também tem investido para complementar o atendimento com esgotamento sanitário. Os empreendimentos que envolvem a ampliação das redes de esgoto, desde 2019, já somam R$ 45,7 milhões. “Estávamos em janeiro de 2019 com 67% de atendimento de esgoto, coleta e tratamento. Hoje estamos passando de 80%”, apontou Ricardo Soavinski. “Aumentamos 13%, em dois anos e meio, o tratamento de esgoto em Anápolis”, completou Caiado.

A companhia realizou uma série de intervenções para garantir e incrementar a estrutura de saneamento do município. Foram aplicados R$ 3,2 milhões em perfurações de poços, ação que incluiu um estudo do manancial subterrâneo do município. O trabalho de interligação de poços recebeu um aporte financeiro de R$ 2,5 milhões. Nessa frente, um total de 30.090 metros de tubulações foram implantadas.

Com mais de R$ 2,3 milhões investidos, a Saneago construiu, ainda, uma adutora entre os sistemas Santo André e Jardim América, com cerca de 3.600 metros de extensão. A obra possibilitou levar água tratada do Sistema Piancó para cerca de 23 mil ligações atendidas pelo Sistema Daia.

Outro serviço executado foi a ampliação da Captação Piancó II. Com R$ 1,5 milhão aplicados, a medida viabilizou ainda a substituição de equipamentos, aquisição de grupos geradores para garantir o funcionamento com maior potência.

A Saneago destinou também R$ 367 mil em melhorias na ETA Piancó. Outros R$ 100 mil foram investidos para a construção de uma estação elevatória de água tratada para interligar o sistema Piancó ao sistema Daia. O sistema de reservação também recebeu o incremento de dois reservatórios, com capacidade de 1.000 m³ cada, estruturas com valor de R$ 790 mil.

Presença

