Ex-lutador Rodrigo Minotauro apresenta projeto esportivo educacional ao prefeito Rogério Cruz

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, recebeu o ex-lutador e campeão de MMA, Rodrigo Minotauro, e o professor Pedro Tangrause, um dos maiores especialistas em esportes do Brasil. A acomitiva esteve na Prefeitura de Goiânia nesta terça-feira (3/8) para divulgar do projeto Esporte Para Além das Fronteiras, que une educação e prática esportiva, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular.

“Nasci no Rio de Janeiro e tive um tio que vi morrer por conta de drogas. Eu poderia ter seguido o caminho dele, mas o esporte me fez despertar outros horizontes. Penso que esse é o caminho para nossas crianças e jovens. O esporte é um grande investimento no futuro da nossa sociedade”, disse o prefeito Rogério Cruz.

De acordo com Pedro Tangrause e os irmãos Nogueira (Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro), autores do material didático do projeto, a maior diferença entre os modelos de inserção da prática esportiva em ambiente escolar do Brasil e dos Estados Unidos e Europa é a inclusão do esporte em todo o processo educacional como um fator de aumento do rendimento escolar e de formação/aprimoramento da cidadania e do futuro profissional do mercado de trabalho, de forma equilibrada, destinada à evolução pessoal do indivíduo.

“Os grandes países sempre associam o esporte à educação, afinal são grandes aliados. Importante ter o esporte desde a base, no ensino primário e fundamental, até as universidades. O esporte é saúde, disciplina e, acima de tudo, educação”, disse o ex-lutador e campeão de MMA, Rodrigo Minotauro.

O projeto Esporte Para Além das Fronteiras propõe a adoção de um material de apoio à prática esportiva voltado à promoção de um ambiente competitivo ético e da inserção de uma cultura esportiva evoluída no ambiente escolar, na qual o esporte deixe de ser visto como uma prática meramente recreativa para se tornar um meio eficaz de oportunidades, tanto acadêmicas quanto profissionais.

Participaram do encontro os secretários Wellington Bessa (Educação), Zander Fábio (Cultura), Zé Antônio (Social) e Jordevá Rosa (Executivo do Esporte). Após a apresentação do projeto Esporte Para Além das Fronteiras, o lutador Minotauro tirou fotos e entregou exemplares de livros ao prefeito Rogério Cruz.