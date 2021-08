Patrocinada pela MRV, Kahena Kunze é a primeira atleta do projeto #ElasTransformam a conquistar medalha de ouro e ganhar um apartamento da companhia

Com sua dupla Martine Grael, Kahena levou o bicampeonato olímpico da classe 49er FX na terça-feira (3); velejadora é uma das 12 atletas participantes do projeto #ElasTransformam e a segunda a conquistar medalha olímpica

Ao lado de sua parceira Martine Grael, Kahena conquistou, na terça-feira (3), na baía de Enoshima, sua segunda medalha de ouro olímpica na vela (na classe 49er FX). A dupla já havia conquistado o ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, e fez história em Tóquio. O ouro não foi a única conquista de Kahena, ela também é a primeira atleta a receber um apartamento da MRV por trazer o ouro ao Brasil. Como forma de incentivar e agradecer o grande esforço das esportistas patrocinadas do projeto #ElasTransformam, a companhia dará um apartamento às que retornarem ao país vencedoras da competição em suas modalidades.

Kahena é a segunda atleta do grupo a conquistar uma medalha olímpica. A primeira foi Rayssa Leal, com a prata no skate street. A MRV, como uma das empresas privadas que mais investem no esporte nacional, acredita que é de extrema importância que grandes corporações se comprometam com o patrocínio ao esporte – especialmente o feminino – principalmente por conta de sua função social.

“Dados os desafios que o público feminino encontra, nós queremos, com o projeto #ElasTransformam, incentivar e valorizar as conquistas das mulheres não apenas no esporte, mas em toda a sociedade, além de ajudar a conquistar sonhos e inspirar futuras atletas”, conta Alexia Duffles Drummond, diretora de Marketing da MRV. “Essas esportistas são agentes de inspiração e transformação social. Quantas futuras velejadoras, skatistas e esportistas não estamos ajudando a inspirar?”, ressalta Alexia.

Desde meados do primeiro semestre de 2020, a MRV, com o projeto #ElasTransformam, está apoiando, por 24 meses – antes, durante e depois das Olimpíadas –, 12 atletas do sexo feminino que buscavam competir por medalhas em Tóquio, além da garota Lari Gol, de apenas 10 anos que sonha em ser jogadora de futebol. Com o projeto, a empresa busca enaltecer a importância da presença feminina no esporte.

As atletas patrocinadas pela companhia nesse projeto são: Aline Silva (Wrestling Olímpico); Ana Patricia Ramos (Vôlei de Praia); Ana Sátila (Canoagem); Beatriz Iasmin Ferreira (Boxe); Bruna Takahashi (Tênis de Mesa); Flavia Saraiva (Ginástica Artística); Kahena Kunze (Vela); Lorrane Ferreira (Natação); Luísa Baptista (Modalidade: Triathlon); Luiza Guisso Fiorese (Vôlei sentado – paralímpico); Rayssa Leal (Skate Street); Silvana Lima (Surf) e Lari Gol.

Das atletas, a Bia Ferreira, do Boxe, é a única que segue na disputa pelo lugar mais alto do pódio, para inspirar milhares de sonhos e ganhar um apartamento da MRV em agradecimento à conquista do ouro. A boxeadora já tem garantida ao menos a medalha de prata.