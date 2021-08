Goiânia realiza dia especial de vacinação neste sábado, 7

Dia D contará com número recorde de pontos de vacinação, 38 ao todo, sendo 27 para primeira dose e 11 para segunda. O drive do Passeio das Águas vai vacinar a partir de 31 anos

A Prefeitura de Goiânia vai realizar um dia especial de vacinação neste sábado (7/8). Será mais um Dia D com número recorde de locais, 38 ao todo, incluindo o drive-thru no Shopping Passeio das Águas. “No drive, que vai vacinar a partir dos 31 anos, o atendimento será por demanda espontânea com distribuição de 2 mil senhas, nos demais locais, o atendimento segue por agendamento e vacinação de pessoas com idades a partir de 33 anos”, afirma o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso.

Do total de postos, 27 serão para aplicação de primeira dose e 11 para a segunda dose de pessoas com datas para tomar o reforço da Pfizer e AstraZeneca entre 3 de agosto e 9 de agosto e com datas atrasadas para Coronavac. O atendimento será conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. A vacinação ocorrerá das 8h às 16h.

Confira os locais de vacinação distribuídos nos sete Distritos Sanitários

Distrito Sudoeste

Primeira dose (com agendamento):

CIAMS Novo Horizonte

CSF RESIDENCIAL ITAIPU

CSF REAL CONQUISTA

CSF CONDOMÍNIO DAS ESMERALDAS

CSF ANDREIA CRISTINA

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

CSF PQ. SANTA RITA

Segunda dose AstraZeneca (sem agendamento)

EM FRANCISCO MATIAS

Distrito Noroeste

Primeira dose (com agendamento)

CSF VILA MUTIRÃO

CSF BOA VISTA

CSF NOVO PLANALTO

Segunda dose da Pfizer e AstraZeneca (sem agendamento)

CSF FINSOCIAL

Distrito Campinas Centro

Primeira dose (com agendamento)

CSF LESTE UNIVERSITÁRIO (Unidade de Referência para Grupos Prioritários)

CS CIDADE JARDIM

CSF CRIMÉIA OESTE

CS MARINHO LEMOS

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

ÁREA I DA PUC GOIÁS

Distrito Norte

Primeira dose (com agendamento)

CSF CACHOEIRA DOURADA

CSF ITATIAIA

CSF SÃO JUDAS TADEU

Primeira dose (sem agendamento)

DRIVE SHOPPING PASSEIO DAS ÁGUAS

Segunda dose da Pfizer (sem agendamento)

CIAMS URIAS

CSF ANTÔNIO CARLOS PIRES

Segunda dose da AstraZeneca (sem agendamento)

SALÃO COMUNITÁRIO DA PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR (ao lado do CSF Guanabara)

Distrito Oeste

Primeira dose (com agendamento)

CSF GOIÂNIA VIVA

CSF VERA CRUZ II

CS JOÃO BRAZ

CSF CERRADO IV

CSF ELDORADO OESTE

Segunda dose Pfizer (sem agendamento)

CSF SÃO FRANCISCO

Segunda dose AstraZeneca (sem agendamento)

CSF VILA REGINA

Distrito Leste

Primeira dose (com agendamento)

UPA CHÁCARA DO GOVERNADOR

CSF RECANTO DAS MINAS GERAIS

UPA NOVO MUNDO

CSF PARQUE ATHENEU

Segunda dose AstraZeneca

EM BÁRBARA DE SOUZA MORAIS

Distrito Sul

Primeira dose (com agendamento)

CS PARQUE AMAZÔNIA

CIAMS DR DOMINGOS VIGGIANO (no Jardim América)

Segunda dose AstraZeneca e Coronavac (sem agendamento)

ESCOLA ROTARY GOIÂNIA OESTE