Tribuna Política | DEM busca nomes para não ficar sem deputado federal

Partido do governador Ronaldo Caiado, o Democratas trabalha para viabilizar nomes competitivos para deputado federal para próxima eleição não só para aumentar os representantes na Câmara, mas também por não ser certa a reeleição dos atuais. José Mário Schreiner e Zacharias Calil não são mais tidos como apostas certas. “Zacharias quer ser candidato a senador e já trabalha por isso, até por outro partido, mas tudo conversado com o DEM e o governador. José Mário enfrenta um problema, que será a saída da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) no final deste ano, porque não pode mais concorrer à presidência, pois está no terceiro mandato, que é o limite”, explica um integrante do partido, ao ressaltar que, embora o deputado tenha feito um trabalho satisfatório para seu público, o agronegócio, em pleno ano de eleição fará grande faltaa ele “mais esse ‘palanque’.

Vai?

Outra preocupação do DEM, esta para deputado estadual, é quanto à candidatura ou não do presidente da Goinfra, Pedro Sales. Alguns defendem que ele seja lançado em 2026, como renovação, outros dizem que o próximo ano será “o auge” das realizações da agência, com a recuperação da infraestrutra, e, portanto, o momento ideal.

De olho em 22

Intitulado Encontro Municipalista, o evento realizado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), no sábado, no Parque de Exposições de Rio Verde, mostrou sua força política ao reunir aproximadamente 60 prefeitos.

Cacifado

O burburinho causado pelo evento em todo o estado encabulou o governador Ronaldo Caiado e outras lideranças, que se certificaram de que o atual deputado estadual quer mesmo ser candidato a federal ou, como quer o PSD para atraí-lo para seus quadros, vice-governador nas próximas eleições.

Haja prefeito

O vice-governador Lincoln Tejota (Cidadania) também realizou, na quinta-feira, encontro político com prefeitos, vices-prefeitos e vereadores com a presença do governador. Mais adesistas que antigos aliados.

Tanque cheio

O deputado Major Araújo (PSL) criticou o governo estadual por cobrar 31% de ICMS da gasolina, e ter reduzido para 7% sobre o combustível de aeronaves. O benefício foi concedido por Wilder Morais (PSC), antes de deixar a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) na gestão de Caiado.

Habitação

Wilder, que trabalha para ser candidato a senador, mantém o prestígio com Caiado e colabora informalmente com a gestão. Recentemente, ele apresentou soluções, já acatadas pelo governador, para a área de habitação, onde é expert, e indicou nomes para a Agehab.

Mais atribuições

A Agehab passou a ter autonomia, após lei sancionada pelo governador, para atuar não apenas na construção de moradias, mas também em obras de infraestrutura como acesso à pavimentação asfáltica em vias urbanas e rurais, galerias pluviais, pontes, iluminação pública e equipamentos comunitários.

AGOSTO LILÁS > A Prefeitura de Goiânia lançou o projeto Secretaria da Mulher nos Bairros, que vai levar mensalmente serviços sociais, psicológicos e jurídicos para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de cursos de capacitação. A primeira edição, anunciada pelo prefeito Rogério Cruz, será no dia 28, no Jardim Curitiba III, região Noroeste.

Mil e milhão

Caiado comemorou os mil primeiros quilômetros de rodovias recuperadas em seus 2,5 anos de mandato como governador. Já o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), celebrou a marca 1 milhão de doses contra a Covid-19 aplicadas, sendo 701 mil como primeira dose, o que corresponde a 60% da população goianiense.

Magistratura

A Associação dos Magistrados Brasileiros emitiu nota de repúdio a ataques aos magistrados brasileiros atuantes no sistema eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e à legitimidade das Eleições Gerais de 2022.

Asmego

Assinada também pela presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Patrícia Carrijo, o manifesto diz “apoiar as medidas adotadas pelas autoridades judiciárias, guardiãs da democracia brasileira.”

Construção

Foi sancionada a lei de autoria do Vereador Willian Veloso (PL), que define como essencial o funcionamento de lojas de materiais de construção na capital. A cerimônia de autógrafo teve a participação de representantes da Fecomércio e do Sindicato de Comércio de Materiais de Construção.

Maria da Penha

A vereadora Aava Santiago (PSDB) levará à Câmara Municipal de Goiânia, no de 25, a modelo, empresária e ativista dos direitos da mulher, Luiza Brunet, que será embaixadora da programação Você Não Está Sozinha, um conjunto de ações para celebrar os 15 anos da Lei Maria da Penha.

Regionalização

Após resultados positivos da regionalização da saúde, o governo do estado determinou e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) trabalha em projeto de regionalização dos serviços de saneamento básico.

Saneamento

As audiências públicas começaram por Anápolis e Goiânia. A Saneago vai contribuir, fornecendo dados técnicos estratégicos. Tudo isso para o estado se adequar ao Marco Legal do Saneamento Básico.

1 Aparecida

Também no Agosto Lilás, a Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia disponibilizará, até o dia 13 de agosto, um ponto de atendimento no Buriti Shopping.

2 Buriti

Localizado no corredor da unidade do Vapt Vupt, o Deam Itinerante funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, de 14h às 20h.

3 Processos

A Deam promoverá ainda força-tarefa para realização de oitivas de agressores para remeter o maior número de inquéritos para Judiciário, dentre outros.