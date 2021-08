Iris é extubado, mas não tem previsão de alta

O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Neurológico, desde a última sexta-feira, 6. Na manhã destas dessa terça-feira, 10, Iris foi extubado. De acordo com a assessoria, no momento, apesar de continuar em estado grave e não ter previsão de alta, o político passou a respirar de forma espontânea.

Iris foi internado, na sexta-feira,6, após ter um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) e passar por uma cirurgia. Segundo nota emitida pela equipe médica, no final fim da manhã de hoje, Iris apresentou melhora em seu nível de consciência, maior resposta a comandos e melhor controle da pressão arterial.

Confira o boletim médico

O senhor Iris Rezende Machado, 87 anos, permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Neurologia de Goiânia. Encontra-se em estado grave. Melhora do nível de consciência, respondendo a comandos. Em respiração espontânea. Melhora do controle da pressão arterial. Funções de outros órgãos normais. Sem previsão de alta.