Eleições da OAB-GO | Movimento Advocacia Unida é lançado em Rio Verde

Mais de 120 advogados prestigiaram o evento, oportunidade em que foi lançada a pré-candidatura de Alessandro Gil à presidência da Subseção do município e inaugurado o comitê local do movimento

Em ritmo de forte crescimento em todo o Estado, o Movimento Advocacia Unida foi lançado ontem à noite em Rio Verde, juntamente com a pré-candidatura de Alessandro Gil à presidência da Subseção de Rio Verde. O evento, que contou com a presença de mais de 120 advogados e seguiu os protocolos de prevenção contra a Covid-19, também foi a oportunidade para a inauguração do espaço do comitê da pré-campanha do advogado Rodolfo Otávio Mota para presidente da OAB-GO. Compareceram também ao lançamento os deputados estaduais Delegado Eduardo Prado e Karlos Cabral, e o vereador por Rio Verde, Paulo Humberto

Crislaine Faveiro, membro Comissão da Mulher Advogada, destacou que receptividade da advocacia de Rio Verde é um exemplo para todo o País. “Acredito firmemente que, assim como o doutor Rodolfo fez tanto pela Caixa de Assistência, ele tem toda a capacidade de fazer também pela OAB-GO”, disse. Membro da Comissão do Direito de Família, o jovem advogado Lucas Almeida destacou o papel da advocacia. “São tempos difíceis, em que vemos nossas prerrogativas serem violadas e é por isso que nós precisamos de uma OAB mais próxima do advogado e de uma subseção mais combativa. Nós precisamos de uma liderança e de uma advocacia próximas, principalmente do jovem advogado. Precisamos de uma boa gestão, como a do doutor Alessandro Gil e do doutor Rodolfo Mota”, defendeu.

“Entrei na OAB há 10 anos, com 3 filhos e um marido, mas entrei porque era meu sonho participar da política classista e trabalhar pela advocacia. Com o movimento da Advocacia Unida eu me senti recebida, acolhida e representada, ao lado de Rodolfo Mota. Na sua gestão na OAB as portas estarão abertas para nós mulheres”, frisou Márcia Póvoa, Conselheira Seccional e Procuradora Regional de Prerrogativas.

Erlon Fernandes, conselheiro Seccional, reconheceu o esforço que Alessandro Gil fez para que a advocacia em Rio Verde pudesse ter um espaço digno para trabalhar. “Eu o vi correr atrás de verba, de UTI para o advogado. Vi, ao lado de Rodolfo Mota, exigir que o dinheiro da advocacia retornasse a quem ele pertence. Eu não voto em representante classista por amizade. Não voto em quem usa a Ordem para se alinhar a governo. Também não posso votar em quem levou o nome da OAB para as páginas de jornais policiais. Voto em quem já fez pela advocacia, mostrou que sabe fazer e é capaz de fazer muito mais”, enfatizou.

Secretária-Geral da CASAG, Valéria Menezes afirmou sentir enorme satisfação de participar do lançamento do Movimento Advocacia Unida em Rio Verde e de ser a representante da advocacia do interior na Caixa de Assistência. “Alessandro Gil e Rodolfo Mota são uma combinação perfeita, entregarão tudo o que a advocacia precisa”, disse. “Vocês viram o que eles fizeram à frente da CASAG, então imaginem o que farão quando Rodolfo estiver na OAB-GO. Ele é uma máquina de realizações. Em Rio Verde, Alessandro também não para de trabalhar. Eu sei que, ao final, vocês dois serão vitoriosos, não porque vocês merecem, mas porque nós, a advocacia, merecemos e precisamos de vocês”, disse Edson Reis, vice-presidente da Subseção de Rio Verde.

Alessandro Gil, presidente da Subseção da OAB-GO de Rio Verde, destacou em sua fala que segue ao lado de Rodolfo Mota porque o líder do Movimento Advocacia Unida acredita e trabalha pelos advogados que atuam no interior do Estado. “Nossa OAB de Rio Verde é um orgulho de administração e gestão. Vamos honrar a advocacia do município, como estamos fazendo nos últimos anos. Devemos fazer isso em todo o Estado. Peço que vocês falem e mostrem o trabalho de Rodolfo Mota à frente da CASAG. O trabalho de quem recuperou as contas da OAB e multiplicou o patrimônio da advocacia. Nós vamos ter o Meu Escritório em Rio Verde e eu agradeço ao Rodolfo por isso. Ele assumiu esse compromisso no ano passado e agora está honrando a advocacia da nossa cidade”, comemorou.

Idealizador e líder do Movimento Advocacia Unida, Rodolfo Otávio Mota destacou que gratidão é dívida que não prescreve. “Eu preciso falar da minha gratidão pelo Alesandro que me empresta seu prestígio, seu nome e seu trabalho pedindo apoio e levando o meu nome a todo o Estado. Alessandro Gil trabalha em favor da advocacia muito antes de ter um mandato. Nunca precisou de cargo para trabalhar pela advocacia de Rio Verde, bastou-lhe a vontade de realizar,” afirmou.

Rodolfo Mota lembrou ainda que, quando os recursos eram escassos, Alessandro Gil trabalhava muito. “Ele se tornou o que é hoje não por desejo, mas por reconhecimento. Tornou-se maior líder da advocacia nas subseções goianas. Nós fizemos e estamos fazendo o melhor pela advocacia de todo o Estado. Estamos construindo Unidades do Meu Escritório em Rio Verde e em outras subseções também, independentemente do apoio político dos presidentes, porque o que nos importa é realizar pela advocacia”, enfatizou o pré-candidato a presidente da OAB/GO.