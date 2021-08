Goiás recebe nova remessa de vacinas com 71.940 doses

O Governo de Goiás recebe mais dois carregamentos com um total de 71.940 doses de vacinas contra a Covid-19, enviados pelo Ministério da Saúde (MS). O primeiro lote chegou ao Aeroporto Internacional de Goiânia nesta quarta-feira (11), com 37.440 unidades do imunizante Comirnaty, do laboratório Pfizer. À noite, aterrissam em solo goiano mais 34.500 unidades da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O uso de todos os imunobiológicos da Pfizer será para aplicação da primeira dose, permitindo acelerar ainda mais o ritmo da campanha no Estado. Já as vacinas AstraZeneca/Fiocruz serão todas destinadas para o reforço em pessoas já vacinadas, garantindo que o esquema vacinal seja completo. Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, na capital, as unidades recebidas serão preparadas para envio aos municípios.

Conforme Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, as doses recebidas poderão ser utilizadas, na sua totalidade, para vacinação por faixa etária, em ordem decrescente de idade. Os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, educação ou portadores de comorbidades, que ainda não se vacinaram, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida naquele município no momento.

Doses aplicadas

Do total de imunizantes recebidos até o momento, até às 15h de terça-feira (10/8), Goiás aplicou a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 em 3.310.316 goianos em todo o Estado. Com o esquema vacinal completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram imunizadas 1.320.987 pessoas.