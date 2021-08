Iris tem melhora e respira normalmente

Boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (11) avalia que o ex-prefeito Iris Rezende responde aos comandos médicos, apesar de estado de saúde grave. Iris Rezende segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Goiânia.

De acordo com o boletim, Iris respira normalmente, sem ajuda de aparelho. Além disso, houve melhora no nível de consciência e no controle da pressão arterial. As funções de outros órgãos seguem normais. Segue sem previsão de alta.

Boletim médico

O senhor Iris Rezende Machado, 87 anos, permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Neurologia de Goiânia. Encontra-se em estado grave. Ainda flutuando nível de consciência, respondendo a comandos. Em respiração espontânea. Mantém bom controle da pressão arterial. Funções de outros órgãos normais. Sem previsão de alta.