Goiás tem 10 casos confirmados de variante Delta

Até esta quarta-feira (11) foram registrados no Estado, dez casos da variante Delta, confirmados por sequenciamento genômico. Quatro casos são de moradores de Goiânia (dois deles trabalham em unidades de saúde no Distrito Federal e se contaminaram no local de trabalho e outros dois têm como origem uma viagem internacional).

O quinto caso é de um morador do município de Santo Antônio do Descoberto que também trabalha no Distrito Federal e manteve contato com pessoa contaminada.

Foram confirmados dois casos em residentes de São João D’Aliança, ambos relacionados ao surto de Covid-19 registrado em um hospital do Distrito Federal.

Em Aparecida de Goiânia foram confirmados três casos. Um deles foi a óbito.

A SES-GO e as secretarias municipais de Saúde seguem rastreando os contatos, acompanhando e monitorando os casos. Ainda não há transmissão comunitária da variante em Goiás.

O sequenciamento dos casos em Goiás é feito pela rede genômica instituída pelo Ministério da Saúde, formada pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL), em São Paulo; e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro); e ainda por meio de parceria com a Universidade Federal e de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (UFG/PUC-GO).