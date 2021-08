Superintendência Regional do Trabalho fiscaliza o cumprimento da Lei da Aprendizagem em empresas goianas

Em Goiás, a Superintendência Regional do Trabalho (STR) está fiscalizando o cumprimento da Lei da Aprendizagem nas empresas. Desde julho o trabalho é feito em diversos municípios a fim de verificar se o percentual, entre 5% e 15% de jovens aprendizes contratados, está sendo cumprido.

Deste mês de agosto até outubro, 17 municípios serão vistoriados e notificados por equipes da STR, que precisam alcançar metas mensais e anuais com as fiscalizações. Este trabalho serve para nivelar a contratação de jovens no país, garantir a geração de renda e diminuir os números do desemprego.

Com a pandemia, os jovens são os mais afetados pela falta de oportunidade e o objetivo da fiscalização é verificar se as empresas de médio e grande porte estão adequadas à lei, visto que recebem incentivos fiscais e tributários para manter um jovem em seus quadros.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de junho, Goiás fechou com um saldo de 187 em relação aos jovens admitidos e demitidos. Isso quer dizer que 1.267 aprendizes foram contratados, enquanto 1.080 foram desligados.

Os dados mostram melhora quando comparados ao mesmo mês de 2020, quando a pandemia da Covid-19 estava no ápice. Naquela época Goiás contratou apenas 362 jovens aprendizes e realizou o desligamento de 995, o que deixou um saldo negativo de 633.

A fiscalização das empresas assegura que jovens e adolescentes tenham o direito à profissionalização, além disso esse trabalho ajuda no combate ao trabalho infantil e também desestimula a contratação informal de jovens.