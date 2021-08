Henrique Meirelles participa de live com Vilmar Rocha

O ex-ministro e atual secretário de Economia do Governo de São Paulo, Henrique Meirelles, participa nesta quinta-feira, dia 19, de uma live com o presidente estadual do PSD-GO, Vilmar Rocha. O bate papo será transmitido pelos perfis dos dois políticos no Instagram, a partir das 19 horas.

Natural de Anápolis, Meirelles foi presidente do Banco Central entre 2003 e 2011, ministro da Economia no Governo de Michel Temer (2016 a 2018) e presidente internacional do BankBoston

Na política, Henrique Meirelles foi eleito deputado federal por Goiás (na época o mais votado) pelo PSDB de Goiás, em 2002, e candidato à presidência da República, pelo MDB, em 2018, disputando com tradicionais nomes da política brasileira. Henrique Meirelles foi um dos fundadores do PSD no Brasil e deixou o partido para se candidatar à presidência. De volta ao partido, ele colocou seu nome como pré-candidato ao Senado por Goiás.

“O Meirelles é o nosso nome para o Senado e estamos trabalhando e dando todas as condições para que ele concretize essa candidatura”, afirma Vilmar Rocha, presidente do PSD em Goiás.

No bate papo, os dois falarão dessa possível candidatura e de outros temas ligados à política de Goiás e do Brasil. “Todos conhecemos as qualificações dele como economista, como ministro, mas esse papo será sobre política”, garante Vilmar.

O bate papo com Henrique Meirelles dá sequencia a uma série de lives que o PSD Goiás tem feito. A primeira foi com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e contou também com as participações do senador Vanderlan Cardoso e do deputado federal Francisco Jr. Além de conversar com as lideranças goianas, o convidado também irá responder perguntas que forem enviadas pela audiência.