214 mil goianos estão aptos, mas ainda não tomaram a segunda dose contra a Covid-19

Por Mirella Abreu

Com exceção da Janssen, todas as vacinas disponíveis no Bra­sil contra a Covid-19 necessitam de duas doses para completar a imunização. E, apesar da aparente boa receptividade da população, boa parte das cidades brasileiras enfrenta dificuldades justamente no comparecimento das pessoas para a segunda dose do imunizante.

Em Goiás, 214 mil pessoas estão aptas para receber a segunda dose, mas ainda não compareceram para a aplicação, segundo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). O estado tem, hoje, 3.448.410 doses aplicadas (D1) da vacina contra a Covid-19. Em relação à segunda dose, ou dose única, apenas 1.390.047 de pessoas comparece aos postos de vacinação para receber o reforço (D2), o que equivale a 19,1% das aptas a receber o imunizante.

No Brasil, mais de 4,5 mi­lhões de pessoas deixaram de tomar a segunda dose dos imunizantes dentro do prazo recomendado. Isso se deve a vários motivos, que vai desde informações falsas até da falta de vacinas disponíveis.

Os especialistas afirmam que é importantíssimo completar esse ciclo vacinal para que a pessoa fique imunizada contra a doença. A orientação é de que o reforço ocorra dentro do prazo sugerido para cada imunizante. Para a Coronavac, o intervalo entre as duas doses é de até 28 dias e para AstraZeneca e Pfizer, até 12 semanas.

Balanço

O último levantamento realizado pela SES-GO, na segunda-feira, 16, apurou que, referente à primeira dose, 3.498.225 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.414.053 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 6.434.880 doses de imunizantes, sendo 2.083.940 da CoronaVac, 2.882.740 da AstraZeneca, 1.316.250 da Pfizer e 151.950 da Janssen.​