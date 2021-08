Centro universitário em Goiás desenvolve prêmio para reconhecer projetos inovadores

Se você desenvolveu um projeto inovador ou conhece alguém à frente de uma ação com resultados positivos para empresas ou comunidades, o Centro Universitário Internacional Uninter em parceria com a Fundação Wilson Picler, quer reconhecer essas boas inciativas por meio da primeira edição do Prêmio Top Inovação. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 12 de setembro pelo site: www.uninter.com/topinovacao.

O prêmio tem como objetivo dar visibilidade, incentivar e aprimorar às ações de gestores engajados que buscam o desenvolvimento socioeconômico, por meio de soluções inteligentes e criativas, sejam elas entidades públicas ou privadas de todo o Brasil.

Todos os projetos inscritos e homologados receberão certificado de reconhecimento. Será concedido um troféu ao melhor projeto de cada categoria e os ganhadores também serão beneficiados com cursos de extensão da Uninter.

Os finalistas farão uma defesa oral à comissão julgadora, que será composta pelos coordenadores e professores dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário. O evento final será transmitido ao vivo pela TV Profissão – canal no YouTube e pelos canais oficiais do Grupo Uninter.

“A ideia é que os participantes divulguem suas iniciativas ao estilo Shark Tank, por meio de uma apresentação sucinta aos jurados. Com isso, a etapa final permitirá divulgar os projetos a um público maior e, quem sabe, conseguir investimentos e financiadores”, explica o professor e idealizador do prêmio, Ricieri Garbelini.

A primeira edição do Prêmio Top Inovação conta com 14 categorias. Conheça cada uma delas:

Mobilidade Urbana e Logística Urbana (Infraestrutura) Jurídico e Tributária Sustentabilidade, Meio Ambiente Agronegócio Arquitetura e Urbanismo Empreendedorismo e Recursos Humanos Saúde e bem estar (Psicologia) Direitos Humanos Segurança Pública Educação Desporto Engenharia, Tecnologias e Processos (TI) Comunicação e Melhores Campanhas Institucionais Comércio Exterior e Relações Internacionais