Copa Master de Futebol reúne grandes nomes do futebol goiano

Os grandes atletas que fizeram história no futebol goiano estarão reunidos para a realização da Copa Master de Futebol, torneio promovido pela Federação Goiana de Futebol (FGF), em parceria com o Governo de Goiás e com a Prefeitura de Goiânia. Ex-jogadores de Atlético, Goiás, Goiânia e Vila Nova foram convidados para a competição, que será disputada no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. A abertura está marcada para este sábado (20/8).

Nesta terça-feira (17/8), a FGF divulgou a tabela de jogos. Representantes dos quatro clubes também compareceram ao encontro. O início da Copa Master de Futebol está marcado para o próximo sábado (21/8). A grande decisão será em 1º de setembro.

Segundo o regulamento, podem ser inscritos apenas jogadores que já atuaram pelos respectivos clubes em categorias principais ou de base. A maior parte dos jogadores possuem idade acima de 40 anos. Está liberada a participação de até quatro jogadores com até 38 anos, sendo que apenas dois podem permanecer em campo simultaneamente. Pelo menos dois atletas com idade superior a 50 anos devem obrigatoriamente iniciar as partidas.

Os dois melhores clubes ao longo das três rodadas fazem a final. Em caso de empate na decisão, o título é decidido nos pênaltis. A duração das partidas será de 80 minutos, divididas em dois tempos de 40 minutos, com intervalo de 15 minutos. Nove jogadores serão permitidos no banco de reservas de cada equipe. Ao todo, cada agremiação pode realizar nove substituições por partida, mas com apenas três paradas durante o jogo, sem contar o intervalo.

O torneio segue as diretrizes do “Plano de Retomada do Futebol Goiano”, documento que prevê medidas de saúde para a realização das competições de base e master em Goiás, seguindo o que foi proposto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos estados.

Confira a tabela da Copa Master de Futebol:

1ª rodada

21/08 (sab) – 08h30 – Goiânia EC x Atlético CG

21/08 (sab) – 10h30 – Vila Nova FC x Goiás EC

2ª rodada

25/08 (qua) – 08h30 – Goiás EC x Goiânia EC

25/08 (qua) – 10h30 – Atlético CG x Vila Nova FC

3ª rodada

28/08 (sab) – 08h30 – Goiás EC x Goiânia EC

28/08 (sab) – 10h30 – Atlético CG x Vila Nova FC

Final

01/09 (qua) – 09h00 – 1º colocado x 2º colocado