Estácio e Sebrae vão oferecer live gratuita para quem tem inovação/empreendedorismo na veia 

A ação faz parte do lançamento do Projeto STARTUP WAY CHALLENGE

A Estácio e o Sebrae vão promover em 19 de agosto, próxima quinta-feira, a partir das 18h, uma live para as pessoas que têm inovação/empreendedorismo em seus DNAs. O evento gratuito, aberto para o público externo, terá como convidado especial Pedro Mello – Fundador da Open Leaders. Os interessados em conhecer o tema “Construindo um futuro de sucesso”, poderão acompanhar a atração por meio do YouTube do Evento, no link: https://youtu.be/oLYWvi2_tp0. Não é necessária inscrição prévia.

O objetivo da ação faz parte do lançamento do Projeto da Estácio Carreiras chamado STARTUP WAY CHALLENGE – uma iniciativa de empreendedorismo, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) – para todos os alunos da Estácio do País. O Startup Way Challenge, além de estimular a inovação, visa desenvolver negócios lucrativos gerando impacto positivo para o Planeta.

O desafio do Startup Way Challenge será 100% gratuito para o corpo discente da Estácio e vai acontecer entre os dias 13 e 24 de setembro, das 17h às 19h. Os alunos que participarem vão receber certificado e 30 horas de AAC. As inscrições estão abertas até o dia 13 de setembro e os estudantes da instituição de ensino Superior poderão montar grupos/equipes entre 4 e 6 alunos. Mais informações podem ser obtidas por meio do site https://www.sympla.com.br/startup-way-challenge—estacio__1289837 . Como forma de engajamento, os professores da Estácio também poderão fazer parte do projeto, realizando o curso de formação de mentores gratuitamente. Eles serão os responsáveis pela coordenação dos grupos de alunos que irão participar do projeto. As inscrições para o corpo docente vão até o dia 1º de setembro e os encontros acontecerão nos dias 2,3, 8, 9 e 10 de setembro com carga horária de 2 horas por dia, totalizando 10h, sempre no horário de 14h30 às 16h30. Os conteúdos abordados serão “O que é Mentoria e o ecossistema de inovação”; “Exploração do problema”; “Modelagem de negócios”; “Pitch” e atividade prática. Eles também vão ganhar certificado emitido pelo Sebrae.

“Estamos profundamente felizes com esta grande parceria com o Sebrae, pois sem dúvida nenhuma, o Projeto Startup Way Challenge permitirá que os nossos estudantes possam seguir uma trilha de desenvolvimento de uma startup, tirando suas ideias do papel e colocando seus negócios em funcionamento”, afirma Fernanda Vio, Gerente da área de Carreiras e Desenvolvimento do Aluno da Estácio.

“A partir do lançamento até o desenvolvimento da trilha do Startup Way Challenge proporcionaremos uma imersão em temáticas atuais tanto para carreira, como para o desenvolvimento de negócios inovadores nos dias atuais”, comenta Conceição Moraes”, Sebrae/PE.