Mais 157.080 doses reforçam vacinação em Goiás

Mais dois carregamentos com 157.080 doses de vacinas contra a Covid-19, enviados pelo Ministério da Saúde (MS) ao Governo de Goiás, desembarcaram no início da semana, em Goiânia. Na madrugada desta terça-feira (17), chegaram ao Estado 99.750 unidades da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Algumas horas antes, foram recebidos 57.330 imunizantes Comirnaty, do laboratório Pfizer.

As duas remessas foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, na capital, para passarem por processo de conferência. Em seguida, as vacinas são preparadas para envio aos municípios. O uso de todos os imunobiológicos AstraZeneca será como segunda dose, garantindo que o esquema vacinal dos goianos seja completado. Já as unidades do laboratório Pfizer serão destinadas para primeira aplicação e reforço.

Para o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, a conscientização e o comportamento da população são de grande importância no controle da pandemia. “Evitem aglomerações, usem máscara e higienizem as mãos”, alertou.

Conforme Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, as doses recebidas poderão ser utilizadas, na sua totalidade, para imunização por faixa etária, em ordem decrescente de idade.

Os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, educação ou pessoas com comorbidades, que ainda não se vacinaram, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida no momento.

Avanço da vacinação

Levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 3.498.225 vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.414.053 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no painel Covid-19 do Governo de Goiás.