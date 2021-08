Programa de benefícios da Cacau Show bate 4 milhões de consumidores cadastrados

A Cacau Show, no final de 2020, criou seu programa de benefícios e, passados 9 meses, completa o marco de 4 milhões de consumidores, que podem dispor de descontos exclusivos e experiências personalizadas.

Ainda em fase piloto em relação às experiências, alguns Lovers, como são chamados os consumidores que fazem parte do programa, de acordo com as promoções de Campanhas vigentes, já passaram por algumas oportunidades exclusivas com amigos e familiares para recordações imperdíveis.

“Começamos o programa com a intenção de entender e estar cada vez mais próximos dos nossos consumidores e gerar experiências positivas e personalizadas para eles. Nossa meta para o final deste ano, 12 meses após a estreia do projeto, era alcançar a marca de 3 milhões. Mas, em junho já conseguimos bater essa meta e isso mostra que estamos indo no caminho certo. Dentro dos próximos 6 a 12 meses, levaremos o programa para um novo nível em termos de experiência para o consumidor, ciência de dados, tecnologia entre outros. O site será atualizado e os consumidores terão acesso à produtos exclusivos, promoções inéditas e muitas experiências personalizadas de acordo com cada perfil, integração com programas de vantagens parceiros e, tudo isso de forma gameficada”, comenta Marcello Costa, Head de Cacau Lovers da marca.

Nos últimos meses, algumas Campanhas foram escolhidas para dar início à parte de experiências do programa. Por exemplos, na Campanha de Dia das Mães, onde nossas consumidoras mães, e que adquiriam em produtos selecionados um determinado valor ganharam um presskit especial.

O consumidor que foi inscrito no programa de Cacau Lovers, de número 3.000.000, ganhou um passeio no balão da Cacau Show, o laCreme, com direito a um acompanhante. O passeio aconteceu em Boituva, no mês de junho e foi um momento de muito lazer ao ganhador. É possível conferir um pequeno vídeo da experiência no link do Instagram da marca: https://www.instagram.com/tv/CRCLXX3FcLk/ .

Para fazer parte das experiências e promoções exclusivas da marca, além de ser surpreendido com seus produtos favoritos e vantagens personalizadas, basta acessar o site e se inscrever: https://www.cacaushow.com.br/on/demandware.store/Sites-CacauShow-Site/default/CacauLovers-Show.