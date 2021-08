HGG retoma cirurgias eletivas

Em atendimento à Portaria 1.440/2021 do Governo de Goiás/Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicada no dia 6 de agosto, o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG retoma de forma integral as cirurgias eletivas. A diretora de Enfermagem, Natálie Alves, lembra que, durante a pandemia, a unidade do Governo de Goiás continuou realizando cirurgias de urgência em várias especialidades, como mastologia, neurocirurgia, oncologia e transplantes.

“Com a retomada integral do serviço, o HGG passa a trabalhar com capacidade de 660 cirurgias por mês. Além disso, serão programados mutirões de cirurgias a fim de diminuir a demanda reprimida”, destaca. Segundo a diretora, o HGG já solicitou as Autorizações de Internação Hospitalares (AIHs) liberadas para dar início à retomada das cirurgias eletivas.

Natálie pontua que o HGG estruturou o abastecimento do estoque de medicações e que está pronto para retomar o atendimento. “Fizemos um planejamento prévio, de modo que não tivemos escassez de medicamentos no HGG. Agora, conforme orientações da SES, estamos prontos para retomar as cirurgias eletivas, bem como assegurar os demais atendimentos que são oferecidos pela unidade”, afirma.

O HGG mantém ainda 20 enfermarias e dez leitos de UTI covid em funcionamento para atendimento de pacientes da rede estadual e também em caso de algum paciente admitido apresentar sintomas posteriormente à admissão. “Dispomos desses leitos de isolamentos para garantir a segurança dos demais pacientes internados na unidade”, explica a diretora.

Admissão de pacientes

Para que os procedimentos sejam realizados, o hospital elaborou um fluxo especial de admissão, visando dar maior segurança para pacientes e colaboradores, seguindo normas técnicas da SES-GO.

Todos os pacientes a serem admitidos no HGG são triados por profissional de enfermagem antes de adentrarem no hospital e, posteriormente, avaliados por médicos, com a realização de teste de antígeno para Covid-19 e, se necessária, a realização de tomografia de tórax, antes do encaminhamento para o leito de internação.

Pacientes com sintomas gripais e/ou resultado positivo no teste mencionado, são orientados acerca da impossibilidade do procedimento cirúrgico naquele momento.

Atendimentos ambulatoriais

As comunicações de agendamento continuam exclusivamente por telefone, já que a entrada no hospital será autorizada apenas para pacientes com consultas marcadas para o dia. O acesso à unidade só é permitido com antecedência de até 40 minutos do horário marcado para o atendimento, restringindo, assim, a quantidade de pessoas circulando no hospital. As informações sobre o agendamento podem ser acessadas por meio do Observatório de Consultas, no site www.hospitalalbertorassi.org.br.

Para entrar na unidade, os pacientes devem estar usando máscara e passar por aferição de temperatura. Uma pia foi instalada na entrada do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), para a higienização das mãos, em seguida. A unidade também dispõe de totens de álcool em gel com acionamento por meio de pedal e informativos com orientações sobre os cuidados necessários durante a permanência no hospital.