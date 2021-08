Iris tem melhora neurológica, diz boletim

Boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (19) avalia que o ex-prefeito Iris Rezende vem mantendo “melhora do nível de consciência” e do “quadro motor”. Iris Rezende segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Goiânia.

De acordo com o boletim, Iris respira normalmente, sem ajuda de aparelho. Segue com controle da pressão arterial e as funções de outros órgãos estão normais. Porém, sem previsão de alta.

Boletim médico

O senhor Iris Rezende Machado, 87 anos, permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Neurologia de Goiânia. Encontra-se em estado grave, porém estável. Mantendo melhora do nível de consciência e do quadro motor. Em respiração espontânea. Mantém bom controle da pressão arterial. Funções de outros órgãos normais. Sem previsão de alta.