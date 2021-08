Enel troca lâmpadas e recolhe materiais recicláveis na Praça Universitária, em Goiânia  

A Enel Distribuição Goiás, por meio do Ecoenel, realiza neste sábado (21) a coleta de resíduos recicláveis na Praça Universitária, em Goiânia, no formato drive thru, ou seja, não é preciso sair do carro para participar. A ação faz parte do 1º Drive Thru Lixo Zero Goiânia, que teve início no último sábado (14) e será realizada todo sábado até o dia 18 de setembro, quando é celebrado o Dia Mundial da Limpeza, sempre das 9h às 15h.

Amanhã (21) o evento também contará com a participação do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente, em que qualquer cliente poderá trocar até 10 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes - exceto modelos tubulares -, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais que os modelos mais antigos. Para participar, basta levar a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas.

No drive thru serão coletados papel, plástico, vidro e alumínio. Aqueles que contribuírem ganharão como brinde lixeiras para carro. Todos os bônus gerados a partir da coleta serão doados para a Cooper Rama, cooperativa de catadores de materiais recicláveis.

Ecoenel Itinerante

A partir de segunda-feira (23) até o dia 18 de setembro – Dia Mundial da Limpeza – o Ecoenel Itinerante também estará de segunda a sexta-feira na Igreja Batista Vida Nova, em Goiânia, e na Igreja do Altíssimo, na Associação Missionária Neoqav, e na Associação Missionária Esperança, em Anápolis.

Na Igreja Batista Vida Nova, em Goiânia, a coleta será sempre das 9h às 11h e das 14h às 17h, com recebimento de eletrônicos (placas de HD, conectores, drives, fontes, computadores e máquinas), papelão, caderno, revistas, jornal, latinhas de alumínio, sucata de ferro, latas de leites, milho, extrato, garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e embalagens longa vida (tetra pak).

Já em Anápolis o horário é das 9h às 17h e serão recebidos papelão, caderno, latinhas de alumínio, sucata de ferro, latas de leites, milho, extrato, garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e embalagens longa vida (tetra pak).

Quem quiser entregar resíduos recicláveis e ter desconto na conta de energia por meio do Ecoenel também pode usar os ecopontos fixos do programa, que podem ser acessados no aplicativo Ecoenel ou no site da companhia: https://www.enel.com.br/content/dam/enel-br/quemsomos/iniciativas/ecoenel/goi%C3%A1s/Pontos-de-coleta-Goias.pdf.