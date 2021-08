Caiado formaliza convite para que MDB participe da majoritária em 2022

A tarde da sexta-feira pôs fim a especulações e deu início às conversas para que o MDB de Daniel Vilela esteja com o DEM de Ronaldo Caiado na chapa majoritária das eleições do próximo ano, provavelmente com o presidente emedebista na vaga de candidato a vice-governador. Caiado foi até a sede do partido para formalizar o convite, onde recebeu elogios de membros do MDB nos discursos e foi interrompido por diversas vezes por palmas da militância do partido durante sua fala. Embora a reunião tenha sido informal, sem deliberação para o dia, Daniel, como presidente, comunicou que vai consultar o partido antes de anunciar qualquer decisão. A aliados, ele tem dito que sofre pressão de apoiadores — do MDB e de outros partidos — que querem lançar candidatura própria com Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, a governador. Outra barreira, mas que ele dividirá com o governador, são os prefeitos que se rebelaram no MDB para apoiar Caiado em 2018 e não querem agora a união.

Eleição que segue

Ciente do afunilamento para a vaga de vice na chapa caiadista, o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSB), intensificou na última semana agenda de pré-candidato a deputado federal, desde sempre seu projeto número 1.

Apoio na capital

Na véspera da formalização do convite de Caiado a Daniel, Lissauer teve agenda com “lideranças políticas de todos os cantos de Goiânia”. O encontro foi organizado por três experts em votos da capital: os Peixotos Sebastião, Bruno e Wellington.

Dia do fico

A pré-definição acende no PSB do deputado Elias Vaz a esperança de conseguir manter Lissauer no partido. A principal movimentação para que o presidente fosse para a majoritária de Caiado passava por sua filiação ao PSD de Vilmar Rocha.

Sem carimbo

José Mário Schreiner (DEM) protocolou projeto na Câmara dos Deputados pela isenção de taxas cartoriais durante o processo de reconhecimento de firma e autenticação de cópias, quando exigido pelo próprio cartório de registro. “Quem exigiu que realize o reconhecimento e autenticação”, diz

Dentro da lei

A Câmara Municipal de Goiânia, sob articulação do presidente Romário Policarpo (Patriota), selou parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA-GO) para, dentre outras ações, oferecer a servidores da casa curso sobre a Nova Lei de Licitações.

Tem voto aí?

Rafael Lara, que é pré-candidato a presidente da entidade, representou a OAB-GO, no encontro que formalizou o convênio que envolve ainda o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Lu do Magalu

O prefeito de Trindade, Marden Júnior (Patriota), participou da inauguração de filial da Magazine Luiza (MagaLu) na cidade. Foram investidos R$ 2 milhões e serão gerados 30 empregos, todos para moradores do município.

Big Brother? > Pouco antes do encontro de Caiado com Daniel Vilela, o também emedebista e prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha participou do Influ Haus, o maior reality de influenciadores digitais do estado de Goiás. Almoçou com a turma que está confinada.

Ecopontos

O prefeito Rogério Cruz determinou aos presidentes da Amma e Comurg união para conscientizar os goianienses da importância ambiental dos Ecopontos e sugeriu que eles envolvam na tarefa os líderes comunitários.

Economia

Na segunda-feira, o prefeito entregou, no Residencial Campos Dourados, o quarto Ecoponto da capital. Os próximos vão contar também com ponto de apoio para servidores da Comurg, para a prefeitura economizar com aluguel de imóveis.

Herança irista

Na Prefeitura de Goiânia, o secretário de Governo, Arthur Bernardes, lamentou, em coletiva de imprensa, por ainda hoje todos os processos licitatórios serem físicos. Têm de ser digitalizados para publicação no Portal da Transparência.

Sair do armário

Bernardes garantiu que em breve a atual administração vai eliminar todos os processos impressos e os armários que armazenam os calhamaços. Aguardam liberação do TRF 4 para usar, gratuitamente, o sistema digital SEI, o mesmo do governo estadual.

Histórico

No MDB, o deputado estadual Paulo Cézar Martins, que tentou fazer frente a Daniel Vilela na disputa pelo comando do diretório, continua na executiva e foi empossado como secretário-geral.

Aos federais

Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), Patrícia Carrijo participa de campanha nacional pela aprovação da PEC que está para apreciação do plenário da Câmara dos Deputados e prevê eleições diretas para os dirigentes dos Tribunais de Justiça.

Cultura

Ex-senador, Demóstenes Torres se afastou dos bastidores políticos depois da derrota na eleição de 2018 ao cargo de deputado federal. Mas, como sempre, continua ligado ao mundo cultural. Na quarta-feira ele visitou o Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis (Icebe). É um grande conhecedor da obra de Élis.

1 Olho em 22

João Campos surfou na onda da agenda em Goiânia com os ministros João Roma (Cidadania), Gilson Machado Neto (Turismo) e o secretário de Cultura, Mário Frias.

2 Profetiza

Deputado federal pelo Republicanos do prefeito Rogério Cruz, o anfitrião, Campos foi recepcionado no Paço por um grupo entusiasmado que o saudou como senador.

3 Tamojunto?

Caiado estava na recepção aos ministros, quando foram entregues a Goiás 18 veículos de passeio e quatro microônibus adaptados para pessoas com deficiência.