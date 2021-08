Escritor goiano lança livro que combate o tabagismo na pré-adolescência

Cerca de 1 mil exemplares do livro “Turminha da Liberdade e o Estranho Caso do Dr. Poludoso” serão distribuídos para instituições de ensino. Download gratuito também será disponibilizado

A cultura do cigarro ‘caiu de moda’ entre as gerações mais jovens no Brasil a partir dos anos 1990, depois da proibição de anúncios e também da maciça divulgação de seus males. Apesar disso, é preciso acender a luz amarela para o tabagismo infanto-juvenil: 18,4% dos escolares do 9º ano já experimentaram cigarros, de acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense/2015), realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde, com o apoio do Ministério da Educação. O hábito vem voltando a ganhar força entre adolescentes e jovens com o advento do cigarro eletrônico.

Para combater o ressurgimento do modismo – que vem ganhando força nas redes sociais – um escritor goiano criou uma narrativa literária de suspense e aventura, voltada a crianças de 6 a 10 anos. O livro infantil é resultado de uma parceria entre o Instituto Liberdade e Justiça, a Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia (SGPT) e o laboratório farmacêutico GSK, e será lançado no dia 24 de agosto, data que antecede o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto). Além do tabagismo na pré-adolescência, a história também traz reflexões acerca da poluição ambiental e as principais doenças respiratórias, como a asma.

A história gira em torno de um grupo de crianças que se reúne para investigar uma doença misteriosa que deixa as pessoas com falta de ar. O caso da turma que vai solucionar esse mistério será contada no livro infantil “Turminha da Liberdade e o Estranho Caso do Dr. Poludoso”, do advogado e escritor Giuliano Miotto.

“Nós poderíamos ter feito uma cartilha, mas dificilmente despertaríamos esse lado da fantasia e da curiosidade nas crianças. Foi por isso que resolvemos apostar em uma história para prender ainda mais a atenção deles”, detalha o escritor. A narrativa reserva altas doses de suspense e aventura com a “Turminha da Liberdade” buscando entender o surgimento de uma doença quando um colega apresenta um quadro de crise respiratória e o aparecimento de um vilão de nome curioso, o dr. Paludoso. Para solucionar o caso, eles contam com a ajuda da tia de uma das personagens que é médica, a dra. Nanda.

“O livro tem algumas semelhanças com o momento em que estamos vivemos hoje. Surge uma doença estranha e há notícias de um vilão e pessoas que estão disseminando uma doença que deixa as pessoas sem ar. Surge assim uma turma para investigar, juntamente com uma especialista, sobre esses problemas depois de um colega apresentar sintomas de asma”, destaca Miotto.

O evento de lançamento acontecerá no dia 24 de agosto, às 9 horas, no auditório da Associação Médica de Goiás, no Órion Complex e contará com um café da manhã. O autor receberá autoridades, representantes de escolas, da sociedade civil e de entidades médicas, como o Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego). Cerca de 1 mil exemplares devem ser distribuídos para as instituições de ensino, além de o PDF ficar disponibilizado no site https://www.turminhadaliberdade.com.br/.

Sobre a obra e o autor

Apesar de ser formado em Direito, Miotto sempre teve interesse em literatura e tem se dedicado à produção de livros infantis e ao ILJ nos últimos anos. Entre os autores que inspiraram o escritor estão Dostoiévski, Edgar Allan Poe, Tolkien, Monteiro Lobato e Machado de Assis. “Na verdade, comecei a fazer Direito justamente por conta dessa minha forte ligação com a escrita. Com o passar dos anos, as atividades do instituto tomaram boa parte do meu tempo e, por isso, me dedico mais a ele”, destaca o escritor.

Miotto criou em 2017 um grupo de personagens chamado “Turminha da Liberdade”, com objetivo de produzir livros para o público infantil para abordar assuntos relacionados aos princípios, valores, virtudes, ganhando repercussão nacional antes da pandemia. A “Turminha” estará presente nesta e em outras obras do autor. Presidente do Instituto Liberdade e Justiça (ILJ) desde 2016, Miotto percorre o Brasil para realização de palestras, cursos e clube de leitura voltados para a educação.

Segundo o escritor, novas histórias da turma devem ser lançadas até o início do próximo ano. “Estamos produzindo materiais para o resgate de histórias de heróis e pensadores antigos, como Platão e Aristóteles. O objetivo é trazer os ensinamentos e suas informações de forma lúdica e elementos para discussão dentro de uma história diferente, trabalhando sempre com a curiosidade e a imaginação”, destaca.