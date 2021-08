“O investimento que Goiânia precisar será feito”, diz ministro ao prefeito Rogério Cruz

A declaração do ministro do Turismo, Gilson Neto, foi feita durante inauguração da Praça de Esportes e Cultura, da Prefeitura de Goiânia, no Residencial Buena Vista IV

Durante a inauguração da Praça dos Esportes e Cultura no Residencial Buena Vista IV, na última sexta-feira (20/8), em Goiânia, o ministro do Turismo, Gilson Neto, disse que ouviu do presidente da República a determinação para atender tudo que a capital precisar.

“Falei com o presidente Bolsonaro agora, ao telefone, e ele determinou, prefeito Rogério Cruz, que o que Goiânia precisar é parar ser atendido. O investimento que Goiânia precisar será feito”, contou Gilson Neto

Rogério Cruz e seus auxiliares Valéria Pettersen (Relações Institucionais), Zé Antônio (Desenvolvimento Humano e Social), Álvaro Alexandre (Esportes) e Zander Fábio (Cultura), receberam os ministros João Roma (Ministério da Cidadania) e Gilson Machado Neto (Ministério do Turismo) e o secretário de Cultura do Governo Federal, Mário Frias. O Governador Ronaldo Caiado também participou da agenda.

A Praça dos Esportes e da Cultura, da Prefeitura de Goiânia, no Residencial Buena Vista IV, recebeu investimentos de R$ 3,8 milhões do Ministério da Cidadania e conta com quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, campo de futebol, academia ao ar livre, parque infantil, mesa de tênis de concreto, área de convivência e pista de caminhada. Em uma área total de 12 mil metros quadrados, possui um auditório com capacidade para 237 pessoas sentadas, biblioteca, telecentro e espaço que abrigará uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social.

A programação do dia, com a presença dos ministros em Goiânia, incluiu almoço no Palácio das Esmeraldas e a ação Isso é Cidadania, responsável pela entrega de 18 veículos de passeio e quatro micro-ônibus do Programa de Mobilidade de Assistência Social, do Ministério da Cidadania (MOB-Suas) para 18 prefeituras do estado, no valor de R$ 2,09 milhões.