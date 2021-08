Saúde de Aparecida reforça importância de tomar duas doses da vacina contra Covid para ficar protegido

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) ressalta a importância de completar o esquema vacinal contra covid-19 e reforça, junto a população, a necessidade de observar o cartão de vacinação para saber se a pessoa que recebeu a primeira dose contra a Covid-19 já está dentro do prazo para receber o reforço do imunizante.

“É muito importante que o esquema vacinal seja completo, pois só uma dose não vai dar proteção contra a Covid-19. Portanto, como em alguns laboratórios as doses possuem intervalo maior para serem aplicadas é importante conferir a data agendada da segunda dose no cartão de vacina e procurar o posto de vacinação mais próximo e ser totalmente imunizado”, afirma a coordenadora de imunização em Aparecida, Renata Cordeiro.

De acordo com a coordenadora, se o prazo para segunda dose estiver passado, a pessoa ainda poderá procurar um dos postos de vacinação para receber o reforço do imunizante. “O ideal é completar o esquema vacinal dentro do intervalo que foi recomendado, que está anotado no cartão à lápis. Mas se a pessoa esqueceu de olhar e o prazo estiver vencido, ainda assim pode e deve se vacinar o quanto antes para completar seu esquema vacinal”, reiterou a gestora.

Onde tomar

A aplicação da segunda dose é realizada em sete postos de Vacinação, sendo eles o drive-thru do Aparecida Shopping, que funciona das 8h às 18h nos dias de semana e aos sábados das 8h às 17h. No drive a vacina disponível no momento é a Astrazeneca.

Há ainda as cinco UBS’s – Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença, que funcionam das 8h às 16h e a Central de Imunização, das 8h às 17h, para aplicação da Dose 2. O atendimento é feito de segunda a sábado e a segunda dose da Coronavac está sendo aplicada apenas na Central de Imunização. Não é necessário agendar para receber a segunda dose em nenhum dos postos.

Pontos segunda dose (sem necessidade de agendamento)

Drive-thru – Estacionamento Aparecida Shopping: Av. Independência – Quadra Área – Lote 01 – S/N – Setor Serra Dourada – 3ª Etapa

UBS Andrade Reis: Avenida dos Girassóis, APM 03, Quadra 11 – St. Andrade Reis, Aparecida de Goiânia – GO

UBS Bairro Cardoso: Avenida Embaixador, S/N – Cardoso Continuação, Aparecida de Goiânia

UBS Jardim Olímpico: Avenida Monte Carlo, 149-219 – Jardim Olímpico, Aparecida de Goiânia

UBS Jardim Florença: Rua Verona, 182-204 – Jardim Florença, Aparecida de Goiânia

UBS Veiga Jardim: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, 593 – Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia

Central Municipal de Imunização – Avenida São Domingos, 100 – Setor Central

Balanço

Segundo dados da SMS, até 23 de agosto de 2021, o município já aplicou mais de 438 mil doses, sendo 312.541 doses aplicadas de D1 e 125.747 de segunda dose (D2) ou dose única. Com base nesses números, o município atingiu 73,94% da população adulta com a primeira dose (D1). A cidade já vacinou 29,75% dos moradores com as duas doses ou dose única, estando completamente imunizados.