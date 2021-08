Senac lança programa de tecnologia e inovação Senac Infinite

Nesta terça-feira (24), o Senac Goiás lançou o Senac Infinite, programa que vai proporcionar ao público goiano um espaço voltado para tecnologia, inovação, empreendedorismo, educação e tudo que se refere ao ecossistema de startups em Goiás, no Brasil e no mundo.

Com cursos, conteúdos, eventos e atividades de inovação em parceria com universidades e organizações do Brasil e do exterior, o Senac Infinite tem por objetivo movimentar o ecossistema de startups em Goiás, promovendo capacitação, formação, incentivo ao empreendedorismo, à inovação, tecnologia, ao networking e às oportunidades que contribuem para o fomento do setor de comércio de bens, serviços e turismo do estado.

“O setor do comércio de bens, serviços e turismo, bem como o empreendedor goiano, é muito aberto à inovação. Sabemos que o Senac Infinite vai movimentar ainda mais esse setor, proporcionando capacitação de qualidade e um espaço para encontrar novas oportunidades de negócio”, afirma o presidente da Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, Marcelo Baiocchi.

“O Senac Infinite vai oferecer serviços com a qualidade Senac que o empreendedor goiano já conhece, mas agora com foco nesse universo tão peculiar que é o das startups e que requer uma movimentação própria”, destaca o diretor do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim.

Segundo o coordenador do Senac Infinite, Gabriel Schimchak, o programa é direcionado a todas as pessoas interessadas no Ecossistema de Startups.

“Especialmente para executivos e empresários que buscam conteúdos exclusivos que ajudem a gerar valor e vantagem competitiva para as suas organizações e, ainda”, completa Gabriel, “para empreendedores e founders de startups que desejam participar de cursos de capacitação e programas de incubação para uma melhor performance e desenvolvimento de novas soluções.”

O Hub Senac Infinite vai funcionar dentro do Hub do Cerrado, localizado no Jardim Atlântico, em Goiânia.