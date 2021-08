Bolsonaro tem agenda cheia em Goiânia 

Na manhã desta sexta (27), o presidente Jair Bolsonaro participa de uma solenidade no Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. O evento será marcará a passagem de comando do General de Divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes para o General de Brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel.

Depois de cumprir essa agenda, Bolsonaro participará de uma motociata no período da tarde, como tem feito em outras cidades do país. O presidente sairá, a partir das 15h, do antigo 42º BIM, no Jardim Guanabara.

O presidente passará a noite em Goiânia, pois no sábado (28), terá encontro com evangélicos da Assembleia de Deus.