Goiânia terá 18 pontos de vacinação de 1ª dose contra Covid-19 neste sábado

A Prefeitura de Goiânia disponibiliza, neste sábado (28/8), 18 pontos de vacinação de primeira dose de imunizantes contra Covid-19. Na ação, o atendimento será para pessoas com idade acima de 18 anos, que realizaram o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da administração municipal. A população contará também com 2 mil senhas, sem agendamento, no drive-thru do shopping Passeio das Águas.

Para vacinação deste sábado, estarão abertos Centros de Saúde (CS), Centros de Saúde de Família (CSFs), Centros Integrados de Atenção Médico Sanitária (Ciams), além da Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e o drive-thru, que vai funcionar das 8h às 16h. Quem estiver com o aprazamento da segunda dose previsto para até dia 2 de setembro terá três pontos à disposição para colocar o esquema vacinal em dia.

Confira o local de vacinação neste sábado para 1ª dose – sem agendamento

Drive do shopping Passeio das Águas: Av. Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

Confira os locais de vacinação neste sábado para 1ª dose – com agendamento

Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, S/nº, Parque Amazônia

CS Vila Redenção: Alameda Emílio Póvoa, n. 151, Vila Redenção

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, S/nº, Setor Cidade Jardim

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 8 com RI 31, Qd 107 Lt 19/20, Residencial Itaipú

CSF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17 s/nº Qd. 39 Lt.04 – Condomínios das Esmeraldas I

CSF Andréia Cristina: Avenida Blumenau Qd. 28 Lt. 176, Setor Andréia Cristina

CSF Madre Germana: Av. José Barbosa dos Reis, Qd 53 Lt 01, Conjunto Madre Germana II

CSF Real Conquista: R. RC. 51 c/ RC 17 c/ RC 18, Residencial Real Conquista

CSF Novo Planalto: Rua VM-3, Qd. 91 Lt. 11, Setor Novo Planalto

CSF Estrela Dalva: Rua 16 de maio, Qd.4-B Lt.32, Setor Estrela Dalva

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd D, Vila Mutirão

CSF Jardim Primavera: Rua CP-38, Qd. 47, Lt 1 a 3, Jardim Primavera

CSF Leste Universitário: Rua 218, Qd A2 Lote 10, Setor Leste Universitário

CSF Criméia Oeste: Avenida Domingos Lemes do Prado, Setor Crimeia Oeste

Ciams Novo Horizonte: Rua Eng. Jose Martins Filho, S/n°, Novo Horizonte

Ciams Dr. Domingos Viggiano (antiga UPA Jd. América): Praça C-201, 2-82, Jardim América

Confira os locais de vacinação neste sábado para 2ª dose – sem agendamento

Astrazeneca

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd D, Vila Mutirão

Coronavac

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd D, Vila Mutirão

Pfizer

Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Qd D, Vila Mutirão