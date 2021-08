Cadastramento do Passe Estudantil termina nesta terça

O prazo para cadastramento e recadastramento dos estudantes de Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis no programa Passe Livre Estudantil (PLE), do Governo de Goiás, termina nesta terça-feira (31). O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

Após a aprovação da solicitação, o cartão do novo beneficiário será feito em até 15 dias. Quando pronto, deverá ser retirado pelo estudante na Unidade do Vapt Vupt escolhida no momento da inscrição. A ativação do cartão PLE é feita somente após agendamento pelo site: www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Assim que o prazo for encerrado, o sistema permanecerá aberto somente para resolução de possíveis reprovações de solicitações, até o dia 30 de setembro. Os cadastramentos e recadastramentos dos moradores da região Metropolitana de Goiânia continuam sendo realizados pelo site www.juventude.go.gov.br.

Anápolis

No município, o recadastramento das instituições de ensino permanece sendo feita de maneira automática. Já os recadastramentos dos usuários veteranos serão efetivados por declarações enviadas pelas instituições de ensino cadastradas no PLE, conforme a demanda do estudante.

Para aqueles que ainda não integram o programa, o cadastro é presencial e deve ser realizado na sala de atendimento do Passe Livre – Urban, localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 206, na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes.

Após a aprovação da solicitação, o cartão poderá ser retirado no prazo de sete dias, a contar da data do pedido formal, na unidade de referência do terminal urbano de Anápolis, na Rua Tonico de Pina, no Setor Central.

Vale lembrar que, em Anápolis, todos os contemplados pelo passe livre devem fazer a ativação do benefício junto ao governo, nas unidades do Vapt Vupt do município. O agendamento para atendimento é realizado no portal www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Como funciona

O Passe Livre Estudantil dá direito a duas viagens por dia e até 48 viagens por mês para deslocamento de ida e volta à instituição de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as 48 viagens. O número creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês, conforme repassado pelas instituições de ensino.

A cobertura de atendimento abrange Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

O PLE atende a 41.363 estudantes em Goiânia e Região Metropolitana, e 2.972 em Anápolis. O benefício foi bloqueado em 2020 devido à pandemia de Covid-19, que impôs a proibição das aulas presenciais. No entanto, para 14 mil alunos da área da saúde e assistência social envolvidos no enfrentamento à doença, foram mantidos os créditos mensais.

Unidades do Vapt Vupt

Em Goiânia e na Região Metropolitana, o Vapt Vupt será responsável pela entrega dos cartões dos novos usuários. Já em Anápolis, as duas unidades do município vão realizar apenas a ativação dos cartões já cadastrados e atualizados.

Em Goiânia, os locais de retirada dos cartões são: Araguaia, Bougainville, Buena Vista, Campinas, Cerrado, Cidade Jardim, Lozandes, Mangalô, Passeio das Águas, Portal Shopping, Praça Cívica e Praça da Bíblia.

Em Aparecida de Goiânia são: Aparecida Shopping, Admar Otto e Garavelo. E, na Região Metropolitana de Goiânia, são: Bela Vista, Goianira, Nerópolis, Senador Canedo e Trindade. Por fim, em Anápolis, no Anashopping e Anápolis Sul.