Tribuna Política | Adib Elias não aceita Daniel na vice de Caiado e busca apoio dos expulsos do MDB

Após formalização de convite do governador Ronaldo Caiado (DEM) para que o MDB faça parte de aliança e tenha vaga na chapa majoritária na eleição do próximo ano, a insatisfação do prefeito de Catalão, Adib Elias (sem partido), que já era grande, aumentou mais ainda. “Essa será a maior briga de Caiado, se ele quiser mesmo conter a ira de Adib, que queria e continua querendo ser o vice na chapa. E não aceita dar espaço para Daniel”, diz um deputado aliado do governador à Tribuna Política. No evento de entrega de maquinário para municípios, em que Daniel participou ao lado do governador, um articulador muito próximo a Caiado confessou a também aliados que Adib, expulso do MDB por Daniel, está “bufando” com a aproximação dos dois e a visível ocupação do cargo de vice pelo emedebista na disputa de 2022. Já um presidente de partido do grupo governista revela à coluna que o ex-prefeito Renato de Castro, atualmente na Codego, e o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), “tomaram as dores” do colega de expulsão.

Futuro chefe

Na entrega de 45 pás-carregadeiras a 42 municípios, realizada na Seapa, na quarta-feira, foi evidente a bajulação de aliados do governador a Daniel Vilela (MDB) antes do início da solenidade.

Meu lugar

Daniel e o atual vice-governador, Lincoln Tejota (Cidadania), dividiram o palanque, com o presidente do MDB duas fileiras atrás dele e do governador.

Se acostumando

Nos sete discursos do evento, apenas o presidente da Sudeco, Nelson Vieira Fraga Filho, citou o nome do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As máquinas entregues são do Mecaniza Campo, do governo federal, destinadas por meio de emendas da bancada goiana.

Federal, não

“Está, a cada dia, mais desanimado com candidatura a deputado federal”, diz um aliado do prefeito de Goianira e presidente da AGM, Carlão da Fox (DEM). Segundo ele, chapa pesada no DEM, falta de apoio de prefeitos, pouco tempo conquistar e muito gasto financeiro são os principais motivos.

Fica em Goianira

Disputar cadeira na Assembleia não faz parte dos planos de Carlão, por ser um cargo pequeno se comparado a mais dois anos de mandato numa prefeitura com o status que tem a de Goianira.

Engambelado

Quem não vai gostar da desistência é Wilson Tavares (DEM), prefeito de Gameleira de Goiás e vice-presidente da AGM, que, embora tenha liderado o movimento que cobrou novas eleições para a entidade, abriu mão da disputa e compôs chapa única com a promessa de que assumiria a presidência com a candidatura de Carlão.

E se?

Ex-prefeito de Vianópolis, Issy Quinan (PP) trabalha candidatura a deputado estadual. Ele, recentemente, intensificou a agenda de visitas, principalmente nos municípios da Estrada de Ferro.

Voa, voa

Mais um tucano que já pôs um pé dentro do caiadismo é Itamar Leão, prefeito de Sanclerlândia. Aliados do governador usam a tese de que para Naçoitan Leite, de Iporá, era bem mais dificultoso deixar o PSDB. E ele deixou.

ÁGUAS QUENTES > Caldas Novas sediou, na sexta-feira, o início da campanha GoiásFomento na Rota do Turismo, que vai divulgar, em todas as dez regiões turísticas goianas, as linhas de crédito, no valor total de R$ 46,7 milhões, destinadas a fortalecer os negócios da cadeia do turismo e dar condições financeiras às empresas que buscam retomar as atividades e garantir emprego e renda.

Pra onde?

A Prefeitura de Goiânia mal saiu da polêmica com vereadores sobre terceirização de serviços e já entra em outra, no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Servidores do local, que agora é gerido por empresa terceirizada, reclamam da falta de definição em relação a remanejamento.

MP

Ociosos e sem saber para onde ir, eles acionaram, via Sindsaúde-GO, o vereador Mauro Rubem (PT), presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara, que prometeu denunciar o caso ao Ministério Público.

É fake

Rogério Cruz (Republicanos) foi vítima de perfil fake nas redes sociais. O nome escolhido pelos criminosos, que usaram a foto do prefeito de Goiânia, foi @rogeriodacruz.jabuti. A Secom da prefeitura esclareceu que o verdadeiro é o @rogeriodacruzoficial e pediu aos internautas que denunciem o jabuti.

PIX

As polêmicas emendas de transferência especial, também conhecidas como sem carimbo e cheque em branco, ganharam novo apelido entre parlamentares e prefeitos: “PIX orçamentário”. Prefeituras goianas vão receber delas R$ 77 milhões em 2021.

Experiência

Deputada estadual por dois mandatos e federal por outros três, Flávia Morais (PDT) participou de simpósio em Goiânia com o tema “Mais mulheres eleitas para o parlamento em 2022”.

Ad eternum not

José Nelto (Pode) usou a tribuna da Câmara dos Deputados para criticar a vitaliciedade nos cargos de ministro do STF e defender que as escolhas sejam por meritocracia e não políticas. Chamou de “capenga” o Supremo.

Gestores

O TCM-GO realiza, nos dias 14, 15 e 16 de setembro, o Encontro Regional 2021, com o tema “O Setor Público em tempos de reinvenção”. Será por videoconferência e transmitido no YouTube.

1 101 anos

Obras de artistas de Trindade foram tema de exposição na Câmara Municipal de Goiânia, em homenagem aos 101 anos da capital da fé.

2 Cultura

Com o tema “Trindade, nossa fé, nossa gente, nossa cultura”, 20 obras ficaram à disposição do público na galeria dos presidentes.

3 Vizinhos

A iniciativa foi dos vereadores goianienses Ronilson Reis e Romário Policarpo. O prefeito Mardem Júnior participou do encerramento.