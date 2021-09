Economia alerta para vencimento do IPVA

A Secretaria da Economia, por intermédio da Gerência de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA -, chama atenção dos proprietários de veículos com placas finais 7, 8, 9 e zero, quanto aos prazos de vencimento do imposto neste mês.

Com a proximidade do encerramento do calendário anual divulgado pela Pasta, o prazo para pagar a terceira parcela ou cota única do IPVA para os veículos de placa final 7 termina nesta quinta, 9. Esta também é a data para quitar a segunda parcela do imposto de placa final 8.

Os donos de veículos placa final 9 têm também até esta quinta, 9, para efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto. Dia 30 próximo vence o prazo para quitar a primeira parcela ou cota única do IPVA de placa final zero.

A Gerência do IPVA lembra aos contribuintes que agora o documento para quitação do imposto não autuado deve ser emitido no site ou aplicativo do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Goiás): www.detran.go.gov.br. O boleto não é mais enviado à residência dos proprietários de veículos.