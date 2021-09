Estudantes de 17 anos já podem se cadastrar e vacinar em Anápolis

Quem tem 17 anos e está matriculado na rede de ensino de Anápolis pode preparar o braço que a vacina contra a Covid-19 será liberada a partir desta quinta-feira, 9. Antes é necessário fazer o cadastro no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar, cuja inscrição será validada após o envio das listas pelas unidades de ensino. Depois é só se dirigir ao antigo Cerest ou à UniEvangélica, das 8h às 16h, e se imunizar.

A vacina utilizada em adolescentes é a da Pfizer e a aplicação pôde ser retomada com mudança na idade após a chegada destes imunizantes, que também são exclusivos para gestantes e puérperas. Com a vinda de mais doses, as idades vão se encontrando até atender toda a faixa etária entre 12 e 17 anos.

A primeira dose também está disponível para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, estudantes de 12 anos, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, além de gestantes e puérperas. Quem precisa receber a segunda dose pode procurar um dos postos (veja lista abaixo), de acordo com o imunizante. A aplicação do reforço (terceira dose) continua de forma volante nas instituições de longa permanência do município.

Confira os locais de vacinação desta quinta-feira (09/09):

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos:

UniEvangélica (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Adolescentes (12 e 17 anos) ou com comorbidades; gestantes e puérperas:

Antigo Cerest (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Segunda dose para pessoas que tomaram a primeira dose em Anápolis

AstraZeneca

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio internacional – parte interna (pedestres)

Pfizer

Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)