Oficina gratuita e online ensina como construir uma História em Quadrinhos

Realizada pelo Lowbrow Lab Arte & Boteco, atividade acontece no sábado (11), sob comando do artista visual e grafiteiro Múcio Nunes

Os fãs do universo HQ terão a chance de construir sua própria História em Quadrinhos em uma oficina virtual promovida pelo Lowbrow Lab Arte & Boteco neste sábado (11), a partir das 10 horas. A atividade será comandada pelo artista visual e grafiteiro Múcio Nunes, que abordará noções básicas, características e formas de narrativas dentro do gênero e também ensinará a fazer o desenho em si. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil da casa no Instagram (@lowbrow.galeria).

A primeira parte da oficina aconteceu no último sábado (04) e apresentou uma breve história sobre a HQ, além de ter trabalhado a composição de desenhos com técnicas simples e a criação de narrativas de forma livre e criativa. Agora, os participantes irão colocar em prática a narrativa lúdica, criando personagens, utilizando os diversos tipos de balões para sinalizar suas falas e trabalhando enquadramento e uso de perspectiva. Por fim, eles selecionarão croquis e confeccionarão a arte final da HQ para apresentá-la ao grupo.

“A ideia é possibilitar a fantasia no universo infantil, dando vida aos personagens, estruturando o pensamento da criança e construindo uma HQ que expresse toda sua criatividade”, conta Múcio Nunes, que também é professor de Artes na Escola do Futuro em Artes Basileu França. O recomendável é que os inscritos tenham em mãos materiais como lápis, apontador, borracha, fita crepe, papel, lápis de cor, tesoura sem ponta, canetas marcadoras e grampeador.

A atividade é destinada para adolescentes com 12 anos ou mais e também adultos. Lembrando que a inscrição no primeiro módulo não é pré-requisito para esta etapa, portanto, quem não participou da aula introdutória também pode se inscrever até às 9 horas de sábado (11). A oficina será ministrada por meio da plataforma Zoom e o link para acesso será enviado para o e-mail dos inscritos uma hora antes do início.

Esta é mais uma oficina oferecida pelo Lowbrow Lab Arte & Boteco, por meio do Miscelânea Cultural, projeto aprovado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. A iniciativa tem como intuito a dinamização de espaços culturais, oferecendo programação gratuita e de qualidade, com exposições de arte, oficinas e debates artístico-culturais e shows.