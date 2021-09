Goiânia atinge a marca de meio milhão de pessoas totalmente imunizadas contra Covid-19

Goiânia ultrapassou a marca de meio milhão de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Do total de 1.446.189 doses aplicadas até esta quarta-feira (8/9), 503.336 pessoas receberam a segunda dose (476.158) ou dose única (27.178), o que representa 43,05% da população acima de 18 anos com o esquema vacinal totalmente completo. Para alcançar o número de mais de meio milhão de vacinados, ontem, a capital goiana aplicou 11.507 doses, sendo 8.319 somente de segunda dose em pontos espalhados pela cidade.

Nas redes sociais, o prefeito Rogério Cruz comemorou a marca e parabenizou a todos envolvidos, sobretudo, os profissionais da saúde que estão de forma louvável à frente da pandemia causada pelo coronavírus.

“Goiânia já tem mais de meio milhão de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Nossa esperança se multiplica a cada dose aplicada, por isto, vamos seguir firmes para garantir proteção a todos os goianienses. Parabéns aos profissionais da saúde que lideram esta nobre luta!” Rogério Cruz.

O processo de imunização da população de Goiânia está avançando conforme o recebimento dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde. “Chegamos a meio milhão de pessoas que completaram o esquema vacinal e isso mostra o compromisso da gestão municipal para com o cidadão goianiense”, comentou o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, ao pontuar a importância de as pessoas procurarem os pontos de vacinação para receber a dose de reforço. “Hoje, por exemplo, estamos com nove pontos específicos para a segunda dose e lembramos que o reforço é muito importante para garantir a imunização”, frisou.

Nesta quinta-feira, Goiânia está vacinando com a primeira dose, sem agendamento, o público com idade acima de 18 anos em 19 pontos de vacinação. “Disponibilizamos esses pontos em diversos locais para facilitar o acesso da população à vacinação e não há necessidade de agendamento. É só chegar e se vacinar”, revelou Durval Pedroso, acrescentado que basta apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. A vacinação segue até às 17h.