Caminhão da Saúde oferece consulta médica e exames de imagem gratuitos em Piracanjuba

Entre os dias 24 e 26 de setembro, a população de Piracanjuba, Goiás, contará com os serviços do Caminhão da Saúde que oferece consulta médica e ultrassonografias gratuitas, além de exames laboratoriais a preços populares. A ação é uma iniciativa da Associação de Apoio à Saúde (AAS), organização não governamental, que tem como missão garantir acesso à saúde para população carente de periferias e zona rural há mais de 10 anos.

São exames como ultrassom urinária, da mama, próstata, pré-natal, eletrocardiograma e, ainda, laboratoriais, como hemograma, glicemia, PSA, ureia e creatina. A unidade móvel de saúde é adaptada com salas de consultas e exames que possibilitam a realização de até 80 procedimentos diariamente. Os laudos dos exames de imagem são emitidos na hora e entregues ao paciente, já com indicação de tratamento ou receita médica.

Já os laboratoriais são enviados diretamente para o médico pelo laboratório, que entra em contato pessoalmente com o paciente, quando ficam prontos. Caso haja necessidade, uma receita médica digital é emitida e a pessoa poderá seguir com as indicações. O médico Dr. Cláudio Brandão (CRM/GO 9059), que comanda o caminhão da saúde, explica que a proposta da ONG vai além de ofertar atendimento médico gratuito, mas faz questão de que esse atendimento seja humanizado. “O paciente do caminhão da saúde vai encontrar dignidade, cordialidade e atenção aos seus problemas. Vamos nas cidades, nas zonas rurais e na periferia. Ao longo desses anos, percebi que existe uma carência que ultrapassa os limites da medicina”.

Para ter acesso ao serviço, basta a pessoa interessada comparecer ao endereço onde está estacionado o Caminhão da Saúde, fazer uma triagem e passar pela consulta. Posteriormente ele pode ser submetido aos procedimentos disponíveis no caminhão, e à coleta de material para exames laboratoriais. Tudo é organizado sem burocracia. Caso haja necessidade de exames, que serão indicados na consulta, o paciente recebe o horário e pode retornar para fazer sem esperar no local. “Estamos vivendo ainda um momento de pandemia, e é importante que não haja aglomerações. Por isso trabalhamos para que não tenham filas, senhas ou espera”, pontua Dr. Claudio.

A expectativa dos organizadores é que sejam realizadas em torno de 80 consultas por dia, e mais de 300 exames laboratoriais e de imagem. A ação em Piracanjuba conta com o apoio da União de Atacadistas e Produtores de Hortifrutigranjeiros (Uniap); Análise laboratório; Invoga – Energia Solar; empresário Dhone Rodrigues e Cláudio Grilinho (liderança local).

Sobre o Caminhão da Saúde

Idealizado pelo médico Dr. Cláudio Brandão, que além de médico, é advogado e professor universitário, o Caminhão da Saúde surgiu do desejo de levar atendimento de qualidade aos menos afortunados e de uma inquietação e desilusão com o modelo existente de atendimento médico existente.

A unidade móvel de saúde foi a ferramenta ideal para colocar a ONG Associação de Apoio à Saúde (AAS) em andamento, literalmente. Para isso, uma carreta foi adaptada e transformada em um consultório e clínicas sobre rodas. Possui três espaçosos consultórios com mobiliário próprio, dando comodidade, aconchego e rapidez ao cuidar de pessoas em qualquer lugar. Basta estacionar e receber os pacientes. Possui um consultório de oftalmologia, com todo o aparato para diagnosticar e tratar a maior parte das patologias visuais.

Uma das bandeiras do trabalho realizado é a prevenção dos cânceres de mama e próstata, doenças que se forem diagnosticadas precocemente, a probabilidade de cura aumenta imensamente. Outras doenças como hipertensão e diabetes, que assolam a população brasileira, também podem ser identificadas com o atendimento no Caminhão da Saúde.

Para as doenças do coração, o suporte de cardiologia se dá através da realização de eletrocardiograma laudado por especialista. O projeto se ancora em um sonho pessoal, mas tem como meta “cuidar de gente”, comemora Brandão, que ainda completa: “queremos fazer isso bem”.

Exames de imagem gratuitos

– Ultrassonografia

– Obstétrico

– Próstata

– Abdômen Total

– Urinário

– Ginecológico

– Eletrocardiogramas

Laboratoriais a preços populares

– Hemograma completo

– Ureia

– Creatinina

– Glicemia jejum

– Perfil Hepático

– Lipidograma

– Amilase Pancreática