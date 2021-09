Com inauguração da Leste-Oeste, Mega Moda aposta em aumento no fluxo de clientes devido a melhor mobilidade na Região da 44

Estacionamento do Mega Moda Park terá melhor acessibilidade com mais segurança aos compradores

Localizado na Região da 44, que produz 7 milhões de peças de vestuário por mês e acumula um faturamento médio de R$ 600 milhões, em Goiânia, o Grupo Mega Moda, formado pelos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda e um dos principais players do polo de moda, acredita em um aumento no fluxo de clientes com a inauguração do viaduto da Avenida Leste-Oeste sobre a Marginal Botafogo, que liga as ruas 227, no Setor Nova Vila, e Rua 67-A, no Setor Norte Ferroviário. A obra, com inauguração marcada para o dia 28 de setembro, irá ampliar o acesso rodoviário ao polo confeccionista da Região 44.

“Essa obra era muito esperada, pois acreditamos que, ao termos mais mobilidade na Região, conseguiremos ampliar a presença de compradores que chegam de ônibus e carro. Para nós, do Mega Moda, especialmente em relação ao Mega Moda Park, passaremos a oferecer ainda mais acessibilidade ao estacionamento de carros e ônibus, e maior segurança”, reforça Carlos Luciano Martins Ribeiro, Presidente do Mega Moda.

Levantamento feito no último mês com compradores do Mega Moda que chegam de ônibus ao complexo mostrou que a maioria é de Minas Gerais (35%), São Paulo (22%), Paraná (12%) e Bahia (6%), sendo os outros 25% da região Centro-Oeste.