EFG em Artes Basileu França abre inscrições para cursos em Artes Visuais

São 120 vagas para cursos gratuitos de desenho, pintura, ilustração e artesanato. As inscrições devem ser feitas no site da EFG em Artes Basileu França (www.basileufranca.com.br) ou pelo site do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia – CETT (cett.org.br/efg). As inscrições do processo seletivo seguem até às 18h do dia 30/09 e as matrículas acontecem do dia 13 ao dia 17 de outubro.

“Enfeites de Natal em Vidros”, “Costura Criativa” e “Pássaros em Aquarela” são alguns dos 21 cursos que serão ofertados à comunidade. Para fazer algum desses cursos de capacitação é imprescindível que o candidato tenha 14 anos completos. Após a inscrição será feito um sorteio para só assim ser publicado o resultado final no dia 11/10. De todos os cursos, o “Desenho de Figura Humana – metodologia e construção”, “Ilustração para Livros” exigirá ainda conhecimentos técnicos, pois o candidato será avaliado por meio de teste. O curso de “Customização de Roupas para Réveillon” terá a turma formada também por meio do sorteio, porém os alunos interessados precisam ter noções de costura.

Segundo o edital, cada candidato pode fazer inscrição em até três cursos. Terá oferta de cursos nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. Todas as aulas serão ministradas de modo remoto, justamente, como protocolo de segurança contra a COVID-19. Os cursos de desenho, pintura, ilustração e artesanato vão ser ministrados em dois encontros semanais. A única exceção é para o curso de “História da Arte”, que será realizado uma única vez na semana. A duração dos cursos é de dois meses.

De acordo com a coordenadora de Artes Visuais, Gisele Jacinto terão alguns cursos com temáticas de natal, como: “Presépios Decorados”, “Escultura em Cabaça” e “Escultura em Papel”. O que pode ser uma oportunidade para a ampliação de renda de muitas pessoas, que estão precisando neste momento.

“Os cursos são ofertados por uma instituição que preza pela qualidade. Os professores são artistas de renome, que dominam o trabalho e que tem toda a técnica. Além disso o aluno não paga nenhuma taxa de matrícula, o curso é gratuito. A única coisa que ele irá arcar são os materiais por um curso de qualidade. Sem falar que ele vai aprender uma técnica no curso e ele vai poder ter uma renda extra vendendo o que ele aprendeu a produzir”, finaliza Gisele Jacinto.