Outback lança versão especial de tábua para fãs levarem para casa

Uma promoção para chamar de sua, com um dos objetos mais cobiçados do Outback. Agora, fãs da marca de todo o país poderão levar para casa uma exclusiva tábua de pão, cheia de estilo e com detalhe de canguru, um dos símbolos mais importantes da cultura australiana. A promoção Outback Lovers, disponível nos restaurantes e no delivery, presenteia os amantes da marca com uma tábua customizada na compra de um combo criado exclusivamente para a campanha, é válido por tempo limitado.

A campanha foi idealizada pensando em todo mundo que tem uma história com o Outback: comemorações e conquistas, aniversários, começo de namoro, pedido de casamento e por aí vai. É uma conexão tão forte que a marca lança essa promoção com o intuito de estreitar ainda mais a relação genuína com seus fiéis consumidores por meio deste item icônico, a tábua de madeira, que representa um dos maiores símbolos de hospitalidade da marca, uma vez que nos restaurantes, pela tradição, ela acompanha o famoso pão australiano de cortesia em cada pedido.

“O Outback é sinônimo de quebra na rotina, por isso muitos clientes nos escolhem para compartilhar momentos felizes e, com o intuito de perpetuar essas lembranças e reconhecer nossos fãs, lançamos uma promoção única para aqueles que estão numa categoria bem especial: os Outback Lovers. Eles sempre nos pedem novos itens pra levar pra casa e não poderíamos deixar de atender aos pedidos! O legal é que a promoção é pra todos, basta pedir o combo especial nos nossos restaurantes ou através do delivery”, ressalta Renata Lamarco, diretora de Marketing da rede.

O combo Outback Lovers inclui Kookaburra Wings, sobreasas de frango empanadas com um blend de temperos à escolha do cliente, servidas com molho tipo Blue Cheese e aipo crocante; Bloom Petals Grande, pétalas da famosa cebola gigante e dourada do Outback; e duas bebidas da promoção, que podem ser duas Brahmas Duplo Malte ou dois guaranás Antarctica, por R$ 99,00.

“Então, pela primeira vez na história da marca, será possível ter sua própria versão exclusiva da tábua de pão que é uma de nossas referências, e reforça toda nossa atenção e carinho por quem tanto nos prestigia. Depois de Faca, Caneca e outros mimos com a nossa cara, a gente vai dar de presente, na compra do combo, esse item que representa todo nosso amor, pra galera levar pra casa! Ela é perfeita pra qualquer momento, com amigos e familiares, além de ser do tamanho certinho do nosso Outbread, nossa versão grandona do amado pão australiano, pra quem comprar e quiser ter aquele #MomentoOutbackEmCasa” finaliza Renata.

A promoção é válida todos os dias e enquanto durarem os estoques, em todos os restaurantes da rede e pelo delivery, via iFood.