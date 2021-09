Sesc Geek Mobile começa nesta segunda-feira

Começa no dia 27 de setembro e vai até o dia 30 a programação do Sesc Geek Mobile. Serão quatro dias com muitas atividades do universo geek. Quem curte não pode ficar de fora!

Venha participar das web oficinas e lives com convidados renomados, como Douglas Barbosa, imitador, humorista, ator e dublador de personagens de desenhos e jogos, conhecido por fazer 59 vozes de desenho animado em 3 minutos. Toda a programação é gratuita.

SESC GEEK MOBILE

Painel Geek – 27 de setembro

18h – Web oficina – HQ em fanzines

Mediador: Jociel Alves

Via Google Meet

Inscrições aqui

LIVE 1

20h – Metodologias ativas, Gameficação e o universo Maker. O que é isso?

Convidados:

Thaísa Montini – Educadora Maker

Joel Valverde – Pedagogo

Yanna Dias – Psicopedagoga especialista em novas tecnologias na Educação

Transmissão pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)

LIVE 2

21h – Dublando 59 vozes de desenhos animados em 3 minutos

Convidados: Douglas Barbosa – Professor, ator, dublador, imitador, criador de voz original, palestrante irreverente e apresentador

Transmissão pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)

Painel Play – 28 de setembro

18h – Web oficina – Pintando Dioramas para jogos

Ministrante: Letícia Oliveira (Kimeron)

Via Google Meet

Inscrições aqui

20h – Os Board Games e o processo lúdico na construção do lazer

Convidados: Letícia Oliveira (Kimeron)

Transmissão pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)

Painel Pop – 29 de setembro

18h – Web oficina – Bora fazer Low Poly Art?

Oficineiro: Jociel Alves

Via Google Meet

Inscrições aqui

20h – Korean Pop Made in Brasil – Batalha Kpop

Transmissão pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)

20h45min – Cosplayer performances. Concurso Cosplay

Transmissão pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)

Painel Gamer – 30 de setembro

21h30 – Bora pro Play!

Final League Of Legends

Transmissão pelo canal do Sesc no Youtube (youtube.com/sescgo)