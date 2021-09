Tribuna Política | Prefeito de Inhumas, João Antônio propõe aumento de 40% no IPTU de 2022

Prefeito de Inhumas, João Antônio (PSD) enviou proposta à Câmara Municipal para a nova planta de valores genéricos de imóveis do município, que determina o valor do IPTU a ser pago pelos contribuintes em 2022. O projeto do prefeito, reeleito em 2020 para o cargo, estipula um porcentual único de 40% de aumento, ou seja, do mais rico ao mais pobre setor e do menor casebre à maior mansão o aumento será o mesmo. Segundo o texto, a proposta foi enviada “com vistas à obtenção da tão sonhada justiça tributária”. João Antônio tem ampla maioria na Câmara, mas a população e até vereadores de sua base estão na briga para que a proposta não seja aprovada na votação, haja vista o momento de dificuldade financeira, principalmente das famílias de baixa renda, devido às crises econômica e sanitária. “Num momento em que todos os governos estão prestando assistência social, trabalhando pela retomada econômica, o prefeito aumentar em 40% o imposto, que se soma a muitos outros que a população tem de pagar? Não é justiça tributária nem muito menos social, como prega o prefeito. Esse aumento vai na contramão de tudo que se vê dos governos pela retomada da economia”, diz à coluna um vereador do município.

O cara

Sacramentada a união do MDB com o DEM em Goiás para a eleição de 22, fica para o prefeito Gustavo Mendanha (MDB) definir, com sua filiação, qual será o principal grupo de oposição ao governador Ronaldo Caiado (DEM).

Esteio

A filiação de Mendanha a outro partido, como anunciado por ele, certamente fortalecerá e tornará o escolhido o substituto do MDB, até então o mais forte no contraponto ao governo estadual.

Parabéns pra mim

De um secretário estadual: “O maior presente do Caiado foi ele mesmo que lhe deu. Acabou com o único que podia fazer oposição no ano que vem”. Ele se referia à conquista da aliança com o MDB e ao aniversário do governador. Caiado fez 72 anos no domingo.

Amigo do…

Governistas dizem que ocorrerá em breve a reconciliação dos emedebistas expulsos Adib Elias e Renato de Castro com o presidente regional, Daniel Vilela (MDB), após união com Caiado. Dão como certa a aproximação de Mendanha com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB). Eles vão usar o fato para neutralizar Adib.

…meu inimigo

“Gustavo Mendanha é Marconi e Marconi é Jardel Sebba”, diz um presidente de partido, para justificar que, com a união do MDB com o DEM e a saída de Mendanha, restará a Adib, histórico e maior adversário de Jardel em Catalão, apenas a opção de manter apoio ao governador.

Fim do plano

Exonerado do cargo de presidente do Ipasgo, após ser o responsável por notícia negativa para o governo, o corte de 50% do atendimentos aos usuários, Hélio Lopes (DEM) praticamente sepultou sua candidatura a deputado federal, que vinha articulando. Um dos apoiadores dele é o ex-presidente da Codego Marcos Cabral, também envolvido em crise no governo.

Lupa

O Ipasgo beneficia mais de 600 mil usuários e passará por auditoria detalhada feita por um grupo designado pelo próprio governador, que espera ter uma diminuição em torno de 15% a 20% nos gastos.

RAIVA ANIMAL – A Campanha de Vacinação Antirrábica da Prefeitura de Goiânia, iniciada em agosto e finalizadano sábado, 25, imunizou aproximadamente 100 mil cães e gatos com a vacina antirrábica. A prefeitura informa que, mesmo com o encerramento da campanha, as doses ficam disponíveis durante todo o ano no Centro de Zoonoses e também no Hospital Veterinário da UFG.

Santo de casa…

Com Daniel Vilela na vice de Caiado, fica praticamente impossível o nome para a disputa ao Senado sair do grupo governista, já que será a única vaga em aberto e necessária para atrair outros partidos e grupos. Os caseiros são ainda Wilder Morais (PSC), Zacharias Calil (DEM) e Luiz do Carmo (MDB).

Fica onde está

O Conselho de Ética do Patriota afastou Adilson Barros e Ovasco Resende é o novo presidente nacional do partido. Jorcelino Braga continua como secretário-geral no âmbito nacional e presidente da Regional de Goiás.

Itinerante

Presidente da Assembleia, o deputado Lissauer Vieira (PSB) anunciou a retomada do Alego Ativa Intercâmaras, em versão adaptada para a realidade atual de pandemia, respeitando todos os protocolos de segurança. O projeto leva serviços públicos ao municípios goianos.

Quociente eleitoral

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) foi o relator do texto que atualiza o Código Eleitoral com regras para a distribuição de vagas não preenchidas em eleições proporcionais, as chamadas sobras eleitorais. Aprovada no Senado, a matéria segue para sanção presidencial.

Esquerda

Líderes das Juventudes do PDT, PT e PSOL se uniram para mobilizar a participação nos protestos dos dias 2 de outubro e 15 de novembro, contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A decisão foi tomada em reunião dos representantes dos partidos, os pré-candidatos Marco Antônio (PDT), Fábio Jr. (PT) e Fabrício Rosa (PSOL).

Covid-19

Novo decreto publicado pela Prefeitura de Goiânia, na sexta-feira, 24, libera aulas presenciais para todos os tipos de ensinos e a reabertura de boates com 50% da capacidade. Atividades econômicas e não econômicas, essenciais e não essenciais, continuam autorizadas a funcionar em horários normais de domingo a sábado, salvo casos especiais.

1 Casa

O município de Goiânia foi o primeiro do estado a implementar a modalidade de financiamento Parcerias, do Programa Casa Verde e Amarela, do governo federal.

2 Verde

Do Ministério do Desenvolvimento Regional, a iniciativa visa reduzir ou zerar a entrada de imóvel próprio para famílias com renda mensal de até R$ 4 mil.

3 Amarela

Estados e municípios devem garantir contrapartida mínima de 20% do valor – que pode incluir o terreno. Rogério Cruz disse que quer construir 15 mil moradias.