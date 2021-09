Goiânia é a primeira cidade do país a incorporar vacina contra Covid-19 na rotina dos postos de saúde

População com 18 anos ou mais pode procurar qualquer uma das 50 unidades disponíveis que aplicam vacinas de rotina. Grupos específicos terão 30 postos para se vacinar

Goiânia continua vacinando a população acima de 18 anos contra Covid-19, nesta terça-feira (28/9), nas 50 salas disponíveis para vacinação de rotina. Aqueles que ainda não tomaram nenhuma dose contra a doença podem se dirigir às unidades e receber o imunizante. O município é o primeiro do país a incorporar a vacina na rede municipal como rotina, que faz parte do Plano Nacional de Imunização (PNI). Por meio do site da Prefeitura, é possível visualizar todos os postos que têm funcionamento das 8h às 17h.

“A aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 em pessoas a partir de 18 anos nas salas de vacinação de rotina, é mais um passo que Goiânia dá para facilitar o acesso da população a essa vacina tão importante. Por isso, se você ainda não se vacinou e tem um posto próximo a você, não deixe de ir”, completa o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

Para os grupos específicos que vão tomar a terceira dose, como os idosos a partir de 70 anos que receberam a segunda dose até o dia 28 de março e os imunossuprimidos com 50 anos ou mais que tiveram mais de 28 dias de intervalo da segunda dose, podem se dirigir especificamente para um dos nove postos na modalidade pedestre ou o drive thru no Shopping Passeio das Águas, sem agendamento.

Adolescentes de 12 a 14 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas, além dos que têm entre 15 e 17 anos, podem comparecer em qualquer um dos oitos pontos exclusivos para eles, porém, devem agendar com antecedência no site ou aplicativo da Prefeitura.

Aqueles que necessitem receber a segunda dose e estão com data no cartão agendada para o dia 28 de setembro, além dos atrasados para as vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazenca, deverão se dirigir a qualquer um dos 15 postos disponíveis. Existe ainda a possibilidade de utilizar o drive thru para aqueles que receberam a Pfizer, especificamente.

O site da Prefeitura tem todas as atualizações de locais, grupos e outras informações. Em caso de dúvidas, basta acessar o Imunizagyn.