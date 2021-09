Sorteio da Nota Fiscal Goiana será dia 30

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, realiza na quinta-feira (30) mais um sorteio eletrônico de prêmios entre os consumidores inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana. Também será realizado o sorteio do Time Goiano do Coração.

Nas duas categorias, será distribuído um total de R$ 1,2 milhão em dinheiro. O sorteio será no complexo fazendário, na Nova Vila, em Goiânia, às 10 horas. As portarias trazendo as informações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27/09).

Esse será o quinto sorteio de 2021 para os consumidores e o segundo aos times de futebol. Mensalmente, são premiados 158 cidadãos, num total de R$ 200 mil, sendo um prêmio de R$ 50 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil, além de 100 premiações no valor de R$ 500,00.

“Foram gerados 2.636.606 bilhetes eletrônicos a partir da soma das notas fiscais com CPF dos cidadãos de compras realizadas no mês de agosto”, revela o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Já a premiação para os times da primeira divisão do futebol goiano é trimestral, cada uma no valor de R$ 1 milhão. Desse total, R$ 200 mil são destinados a um time por sorteio; R$ 560 mil são divididos, proporcionalmente, conforme a média de bilhetes dos torcedores e, R$ 240 mil são divididos igualmente entre os clubes.

A ajuda do torcedor ocorre através da indicação do seu time do coração no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana e ao pedir o CPF na nota fiscal em suas compras.

O benefício ao futebol goiano foi anunciado em junho passado pelo governador Ronaldo Caiado e pela secretária da Economia, Cristiane Schmidt.